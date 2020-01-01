كواليس فشل مفاوضات ليفربول مع مورينيو في اللحظات الأخيرة

الصفقة تحولت إلى ستامفورد بريدج في اللحظات الأخيرة

تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، جولة كبيرة خاضها البرتغالي جوزيه مورينيو في الدوري الإنجليزي، كان من الممكن أن تتسع بتجربة أخرى مع ليفربول.

صاحب الـ57 جاء للمرة الأولى في البريميرليج عام 2004 مع تشيلسي، وحقق نجاحات مبهرة مع ستامفورد بريدج، في حقبة ذهبية له ولمالك النادي رومان أبراموفيتش.

الكاتب الفرنسي نيكولاس فيلاس كشف عن مفاجأة مدوية في كتابه "مورينيو..القصة الكاملة للسبيشيال ون من البداية وحتى المجد"، والذي يروي فيه مشوار المدرب البرتغالي.

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وقال الكاتب أن ليفربول كان يبحث عن مدرب جديد ليخلف جيرارد هولييه مدرب الفريق الأسبق، واعتبر مورينيو المرشح الأنسب بعد نجاحه مع بورتو.

المفاوضات بدأت في إبريل 2004 حيث كان مورينيو على رأس قائمة المرشحين لتدريب ليفربول، خلال تواجده مع بورتو بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ضد ليون.

خورخي بايدك مستشار مورينيو وقتها، أكد أن مورينيو كان في طريقه إلى ليفربول، حيث دخل في مفاوضات مكثفة مع ريك باري المدير التنفيذي للنادي الإنجليزي وقتها.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو انتقال مورينيو لأنفيلد، قام خورخي مينديش الوكيل المعروف، بتغيير وجهة مواطنه إلى ستامفورد بريدج.

وجاء ذلك بالتعاون مع رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني، والذي تلقى نصيحة وقتها من مينديش بالتعاقد مع مورينيو، حيث تمكن الثنائي من إتمام الصفقة بنجاح وخطفها من الريدز.

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مورينيو قابل أبراموفيتش للمرة الأولى قبل نصف نهائي الأبطال في مايو، وتم الاتفاق على كل شيء في يخت مملوك لرجل الأعمال الروسي بموناكو بعد يوم واحد فقط من فوز بورتو بدوري الأبطال.

ونجح بعدها البرتغالي في تحقيق العديد من النجاحات مع تشيلسي على فترتين، بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، بالإضافة لبطولة كأس اتحاد و3 بطولات كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.