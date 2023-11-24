"منعوه من حضور التدريبات" .. كواليس جديدة حول إقالة نونو سانتو من الاتحاد

من أصدر قرار إقالة نونو سانتو؟ وما الدافع وراء ذلك؟

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بينما يرجع الكثير من الاتحاديين سبب إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق، لتراجع النتائج، وهو ما صرح به رسميًا بالفعل رئيس النادي أنمار الحائلي، لكن تبدو الكواليس تحمل ما هو أكثر من ذلك.

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النادي الجداوي كان قد أقال سانتو في الثامن من نوفمبر الجاري، عقب ساعات من الخسارة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا، قبل أن يتعاقد مؤخرًا مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو رسميًا لمدة موسم ونصف.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن من أصدر قرار إقالة البرتغالي هو مواطنه دومينجو سواريز دي أوليفيرا؛ الرئيس التنفيذي للنادي، وذلك فور علمه بتوتر علاقة المدرب بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

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وأوضحت الصحيفة أن دي أوليفيرا طلب من مساعديه الإدرايين إبلاغ سانتو بعدم الذهاب لمران الفريق، تمهيدًا لإصدار قرار إقالته بشكل رسمي.

يشار إلى أن التقارير تحدثت من قبل عن تهديد بنزيما للإدارة بعدم خوض أي مباراة مع الفريق طالما استمر سانتو على رأس القيادة الفنية للفريق، وأصدر قرار الإقالة بعدها بساعات قليلة.

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