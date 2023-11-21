هل رحل نونو سانتو بطلب من كريم بنزيما؟ .. أنمار الحائلي يكشف كواليس الإقالة

نونو سانتو تمت إقالته بعدها أرجع الكثيرون السبب فيها لكريم بنزيما..

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"كريم بنزيما يقود الاتحاد" هكذا زعم الكثيرون بعد صدور قرار إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو قبل أيام، فما هي الكواليس؟

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العميد أقال البرتغالي بعد تراجع النتائج والأداء بشكل ملحوظ، فكانت محطته الأخيرة هي الخسارة الآسيوية أمام القوة الجوية العراقي، وبعدها بأيام صدر قرار الإقالة، الذي زعمت التقارير أن المهاجم الفرنسي بنزيما هو من طالب به مهددًا بعدم اللعب مع الفريق حال استمراره.

الحائلي من جانبه رد على هذه المزاعم، إذ قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "الإقالة لم تتأخر، الأمر لا بد أن يدار وفقًا لتقارير وعدة مقاييس، خصوصًا لو كان مدرب قد حقق معنا إنجازات الموسم الماضي ودخلنا معه موسم جديد، فإقالته لا تتم إلا بعد أن تكتمل نظرتنا للقرار".

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وأضاف حول دور بنزيما: "اللاعبون كلهم مجموعة واحدة، وأي جهاز تدريبي يحصل على الدعم والاحترام من الجميع، وهذا حق من حقوق أي مدرب، وإقالته لم تكن لأمور شخصية، إنما لأمور فنية، يمكنني الإجابة على هذا السؤال بطريقة أخرى فلو كانت نتائج الفريق ممتازة، لما اتخذنا قرار إقالته!".

يشار إلى أن سانتو قاد الاتحاد الموسم الجاري في 18 مباراة، فاز في 11 منها، وتعادل في ثلاث، بينما خسر أربع، بعدما كان قد حقق لقب الدوري المحلي وكأس السوبر السعودي الموسم الماضي.

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