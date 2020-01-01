كواليس المفاوضات.. دور بارز لزيدان في تخفيض الأجور بريال مدريد

دور بارز من زيدان وراموس وكريم بنزيما

انضم ريال مدريد لقائمة الأندية التي قامت بتخفيض أجور لاعبيها، بعد الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.

الاتفاق النهائي بعدما أعلن النادي عن الأمر بشكل رسمي، أمس، الأربعاء، جاء بتخفيض الأجور بنسبة 12% لو عاد النشاط من جديد، و20% لو تقرر إلغاء الموسم وعدم استكماله.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن الكواليس لمفاوضات فلورينتينو بيريز رئيس ريال مع اللاعبين من أجل القيام بهذه الخطوة، حيث استغرقت ما يقرب من 5 أيام.

المزيد من الفرق

الأمر بدأ باتصالات بين خوسيه أنجيل سانشيز المدير العام للنادي، مع لاعبي فريق كرة السلة والقدم، طمحاً في عدم إحداث أي ضرر بـ400 موظف آخر.

المحادثات استمرت يوم الإثنين، حيث كان يطمح ريال مدريد في توفير مبلغ 100 مليون يورو لم تم إنهاء الموسم و50 في حالة عودة النشاط، وهو ما نقله بيريز لسيرجيو راموس باعتباره قائد الفريق.

راموس ذهب لجميع اللاعبين لإخبارهم بالأمر عن طريق اتصال بالفيديو عبر الإنترنت، حيث لم تكن الخطوة مُرحب بها من اللاعبين في البداية.

يدعم النازية ويشتم الحكام - أغرب تصريحات ومواقف بوفون

زيدان يضع الخطة ب لفشل التعاقد مع بوجبا

راموس مع كريم بنزيما ولوكاس فاسكيز وتيبو كوروتوا ولوكا مودريتش وزين الدين زيدان، كان لهم دوراً محورياً في إقناع الجميع بقصة تخفيض الأجور وقبول الاقتراح.

وتأتي هذه الخطوة من ريال بعدما قام أتلتيكو مدريد وبرشلونة كذلك بها أيضاً، ضمن حملة مشتركة من الأندية على مستوى أنحاء العالم وإسبانيا، لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمساهمة في التبرعات للمنظمات الصحية لمواجهة الفيروس.