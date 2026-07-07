كم عدد أهداف ميسي مع الأرجنتين في كأس العالم وكوبا أمريكا؟

لا يعد ليونيل ميسي فقط مجرد صانع ألعاب مميز طوال مسيرته ولكنّه أيضًا آلة تهديفية لا تتوقف رغم عدم لعبه في مركز المهاجم الصريح خلال مسيرته الكروية.

ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين بمسافة شاسعة عن أقرب ملاحقيه، كما انفرد أيضًا بلقب الهداف التاريخي لمنتخبات أمريكا الجنوبية متجاوزًا سجل بيليه الذي صمد للعديد من السنوات.

بداية ظهور نجم إنتر ميامي مع منتخب الأرجنتين الأول كانت ضد المجر في 2005، ولكنّ اللقاء لا يحمل ذكرى سعيدة للبرغوث إذ تعرض للطرد المباشر بعد أقل من دقيقة من نزوله إلى أرضية الملعب.

أما أول أهدافه الدولية مع الأرجنتين فجاءت في العام التالي أمام كرواتيا في لقاء ودي انتهى بخسارة التانجو بنتيجة 3-2.

وانطلق أسطورة برشلونة بعدها ليحلق في سماء التهديف ويهز شباك الخصوم تباعًا ليصبح الهداف التاريخي للأرجنتين ويتجاوز أساطير أمثال مارادونا وباتيستوتا.

فكم عدد الأهداف التي سجلها ميسي مع الأرجنتين سواء الرسمية في كوبا أمريكا وكأس العالم وكذلك التصفيات، أو في المباريات الودية؟

كم عدد أهداف ميسي في مسيرته حتى الآن؟

كم عدد أهداف ميسي مع الأرجنتين؟

المسابقة عدد المباريات عدد الأهداف كأس العالم 34 21 كوبا أمريكا 39 14 التصفيات المؤهلة لكأس العالم 72 36 فيناليسيما 1 0 مباريات ودية دولية 62 55 الإجمالي 208 126

كم عدد الأهداف التي سجلها ميسي في كأس العالم؟

النسخة عدد المباريات الأهداف كأس العالم 2006 3 1 كأس العالم 2010 5 0 كأس العالم 2014 7 4 كأس العالم 2018 4 1 كأس العالم 2022 7 7 كأس العالم 2026 8 8 الإجمالي 34 21

كم عدد أهداف ميسي في كوبا أمريكا؟

النسخة عدد المباريات الأهداف كوبا أمريكا 2007 6 2 كوبا أمريكا 2011 4 0 كوبا أمريكا 2015 6 1 كوبا أمريكا 2016 5 5 كوبا أمريكا 2019 6 1 كوبا أمريكا 2021 7 4 كوبا أمريكا 2021 5 1 الإجمالي 39 14

كم عدد أهداف ميسي في تصفيات كأس العالم؟

النسخة الأهداف تصفيات كأس العالم 2010 4 تصفيات كأس العالم 2014 10 تصفيات كأس العالم 2018 7 تصفيات كأس العالم 2022 7 تصفيات كأس العالم 2026 8 الإجمالي 34

كم عدد أهداف ميسي في فيناليسيما؟

النسخة المباراة الأهداف 2022 إيطاليا 0-3 الأرجنتين 0

كم عدد أهداف ميسي مع الأرجنتين في المباريات الودية؟

عدد المباريات الأهداف 62 55

كم مرة سجل ميسي هاتريك مع الأرجنتين؟

المباراة الأهداف المسابقة التاريخ سويسرا 1-3 الأرجنتين 3 ودية 29 فبراير 2012 البرازيل 3-4 الأرجنتين 3 ودية 9 يونيو 2012 الأرجنتين 4-0 جواتيمالا 3 ودية 14 يونيو 2013 الأرجنتين 5-0 بنما 3 كوبا أمريكا 2016 10 يونيو 2016 الإكوادور 1-3 الأرجنتين 3 تصفيات كأس العالم 2018 10 أكتوبر 2017 الأرجنتين 4-0 هاييتي 3 ودية 29 مايو 2018 الأرجنتين 3-0 بوليفيا 3 تصفيات كأس العالم 2022 9 سبتمبر 2021 الأرجنتين 5-0 إستونيا 5 ودية 5 يونيو 2022 الأرجنتين 7-0 كوراساو 3 ودية 29 مارس 2023 الأرجنتين 6-0 بوليفيا 3 تصفيات كأس العالم 2026 16 أكتوبر 2024 الأرجنتين 3-0 الجزائر 3 كأس العالم 2026 17 يونيو 2026

ما هي أكثر المنتخبات التي سجل عليها ميسي؟