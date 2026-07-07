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كم عدد أهداف ميسي مع الأرجنتين في كأس العالم وكوبا أمريكا؟

ليونيل ميسي
الأرجنتين
كأس العالم
كوبا أمريكا

ميسي هو الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين

لا يعد ليونيل ميسي فقط مجرد صانع ألعاب مميز طوال مسيرته ولكنّه أيضًا آلة تهديفية لا تتوقف رغم عدم لعبه في مركز المهاجم الصريح خلال مسيرته الكروية.

ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين بمسافة شاسعة عن أقرب ملاحقيه، كما انفرد أيضًا بلقب الهداف التاريخي لمنتخبات أمريكا الجنوبية متجاوزًا سجل بيليه الذي صمد للعديد من السنوات.

بداية ظهور نجم إنتر ميامي مع منتخب الأرجنتين الأول كانت ضد المجر في 2005، ولكنّ اللقاء لا يحمل ذكرى سعيدة للبرغوث إذ تعرض للطرد المباشر بعد أقل من دقيقة من نزوله إلى أرضية الملعب.

أما أول أهدافه الدولية مع الأرجنتين فجاءت في العام التالي أمام كرواتيا في لقاء ودي انتهى بخسارة التانجو بنتيجة 3-2.

وانطلق أسطورة برشلونة بعدها ليحلق في سماء التهديف ويهز شباك الخصوم تباعًا ليصبح الهداف التاريخي للأرجنتين ويتجاوز أساطير أمثال مارادونا وباتيستوتا.

فكم عدد الأهداف التي سجلها ميسي مع الأرجنتين سواء الرسمية في كوبا أمريكا وكأس العالم وكذلك التصفيات، أو في المباريات الودية؟

كم عدد أهداف ميسي في مسيرته حتى الآن؟

كم عدد أهداف ميسي مع الأرجنتين؟

المسابقةعدد المبارياتعدد الأهداف
كأس العالم3421
كوبا أمريكا3914
التصفيات المؤهلة لكأس العالم7236
فيناليسيما10
مباريات ودية دولية6255
الإجمالي208126

كم عدد الأهداف التي سجلها ميسي في كأس العالم؟

النسخةعدد المبارياتالأهداف
كأس العالم 200631
كأس العالم 201050
كأس العالم 201474
كأس العالم 201841
كأس العالم 202277
كأس العالم 202688
الإجمالي3421

كم عدد أهداف ميسي في كوبا أمريكا؟

النسخةعدد المبارياتالأهداف
كوبا أمريكا 200762
كوبا أمريكا 201140
كوبا أمريكا 201561
كوبا أمريكا 201655
كوبا أمريكا 201961
كوبا أمريكا 202174
كوبا أمريكا 202151
الإجمالي3914

كم عدد أهداف ميسي في تصفيات كأس العالم؟

النسخةالأهداف
تصفيات كأس العالم 20104
تصفيات كأس العالم 201410
تصفيات كأس العالم 20187
تصفيات كأس العالم 20227
تصفيات كأس العالم 20268
الإجمالي34

كم عدد أهداف ميسي في فيناليسيما؟

النسخةالمباراةالأهداف
2022إيطاليا 0-3 الأرجنتين0

كم عدد أهداف ميسي مع الأرجنتين في المباريات الودية؟

عدد المبارياتالأهداف
6255

كم مرة سجل ميسي هاتريك مع الأرجنتين؟

المباراةالأهدافالمسابقةالتاريخ
سويسرا 1-3 الأرجنتين3ودية29 فبراير 2012
البرازيل 3-4 الأرجنتين3ودية9 يونيو 2012
الأرجنتين 4-0 جواتيمالا3ودية14 يونيو 2013
الأرجنتين 5-0 بنما3كوبا أمريكا 201610 يونيو 2016
الإكوادور 1-3 الأرجنتين3تصفيات كأس العالم 201810 أكتوبر 2017
الأرجنتين 4-0 هاييتي3ودية29 مايو 2018
الأرجنتين 3-0 بوليفيا3تصفيات كأس العالم 20229 سبتمبر 2021
الأرجنتين 5-0 إستونيا5ودية5 يونيو 2022
الأرجنتين 7-0 كوراساو3ودية29 مارس 2023
الأرجنتين 6-0 بوليفيا3تصفيات كأس العالم 202616 أكتوبر 2024
الأرجنتين 3-0 الجزائر3كأس العالم 202617 يونيو 2026

ما هي أكثر المنتخبات التي سجل عليها ميسي؟

المنتخبعدد الأهداف
بوليفيا11
فنزويلا7
الإكوادور6
أوروجواي6
البرازيل5
تشيلي5
إستونيا5
باراجواي5
الجزائر5
المكسيك4
بنما4
كولومبيا3
جواتيمالا3
هاييتي3
نيجيريا3
سويسرا3

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