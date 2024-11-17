"كل شيء ينهار".. اجتماع بين السكان وإدارة برشلونة قبل العودة لكامب نو

ما خطة النادي الكتالوني؟

يواصل برشلونة مساعيه على أمل العودة إلى ملعب كامب نو في الموسم الجاري، كما كان معلنًا في أكثر من مناسبة.

وحسب شبكة ريليفو الإسبانية، فإنه رغم الأعمال المستمرة والتقدم ملحوظ إلا أن المهمة تبدو معقدة للغاية، إذ يعتبر العديد من الخبراء أنه سيكون من الصعب جدًا رؤية برشلونة في كامب نو هذا الموسم.

وأوضحت أن اجتماعًا مرتقبًا سيعقد بين جيران ملعب كامب نو وإدارة برشلونة والبلدية والجمعيات المتضررة من الأعمال ، غدًا الإثنين، لمناقشة تداعيات إعادة افتتاح الملعب التاريخي للنادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونقلت "ريليفو" عن بعض جيران كامب نو: "المشكلة ليست في الأشخاص الذين يذهبون إلى الملعب، بل في السيارات، يجب أن نستعد مسبقًا. لا يمكن أن تكون الشوارع مسدودة لأن ذلك يشل حياة سكان الحي، يجب أن يتمكن الجيران من التنقل بحرية".

وأوضحوا: "واحدة من المشاكل التي واجهناها في الماضي هي خروج السيارات بعد انتهاء المباراة، يحدث انسداد مروري كامل، كل شيء ينهار".

وختم الجيران: نحن ندعم النقل العام، وأحد المقترحات التي قدمناها هو تقديم سلسلة من المزايا للأشخاص الذين يقررون القدوم دون استخدام مركباتهم الخاصة".