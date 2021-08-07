كل الدلائل تؤكد.. ميسي حسم انتقاله إلى باريس سان جيرمان

الإعلان بات وشيكًا للغاية..

كل الدلائل تؤكد أنها مسألة وقت وسيصبح ليونيل ميسي لاعبًا في باريس سان جيرمان، هكذا تؤكد التقارير المختلفة من الصحف الفرنسية في الساعات الأخيرة.

ولا تتواجد منافسة تذكر من أي نادٍ آخر مع النادي الفرنسي للحصول على توقيع ميسي بعد تأكد رحيله عن برشلونة بسبب الأزمة المالية الخانقة بكامب نو.

مع ذلك، بدأ الأمل يحدو جماهير البرسا بإمكانية استمرار البرغوث بعد بعض الأمور كتأجيل سفر خورخي ميسي لفرنسا، لكن ما تقوله الصحافة الفرنسية لا يبشر بذلك أبدًا.

ما هي آخر مستجدات صفقة ميسي وباريس سان جيرمان؟

شبكة كانال بلس أشارت إلى أن رئيس باريس، ناصر الخليفي، والمدير الرياضي ليوناردو، لم يحضرا مباراة تروي اليوم لانشغالهما بإنهاء صفقة ميسي.

في الوقت نفسه، أكدت صحيفة "لو بريزيان" على أن إدارة بي آس جي أبلغت لاعبي الفريق وكذلك العاملين في النادي بأن البرغوث بات قريبًا للغاية من ارتداء القميص الفرنسي في الموسم الجديد.

الاتفاق بين ميسي وإدارة الخليفي حاضر، سيتقاضى الأرجنتيني 40 مليون يورو سنويًا وسيكون العقد لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

لماذا قام خورخي ميسي بتأجيل سفرة لباريس؟

ومن المقرر أن يعقد ليونيل ميسي يوم الأحد مؤتمرًا صحفيًا في كامب نو سيتحدث خلاله عن أسباب الرحيل وكذلك يودع الجماهير الكتالونية.

وبسبب هذا المؤتمر، فضّل والده خورخي البقاء في كتالونيا رفقة نجله للحضور معه، ومن ثم السفر إلى باريس لمناقشة التفاصيل الأخيرة وتوقيع العقود.

هذا إلى جانب التوافد الكبير من الجماهير على منزل صاحب الـ34 عامًا في الساعات الماضية والمستمر حتى الآن، ووالده لا يود تركه في هذه الحالة وحده.

متى يتم الإعلان عن انتقال ميسي لباريس سان جيرمان؟

هناك اختلاف بين الصحف على موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة، البعض يقول أن ذلك سيحدث يوم الثلاثاء تزامنًا مع حجز النادي لبرج إيفل ليحتضن الحدث.

فيما تقول تقارير أخرى أنه وعلى الأغلب سيتم الإعلان عن الصفقة الأسبوع المقبل.

في كل الأحوال، الاتفاق من الجميع أنها مسألة وقت ويكون ميسي في ملعب حديقة الأمراء ولن يؤثر ذلك بأي حال من الأحوال على وضع كيليان مبابي هناك.

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