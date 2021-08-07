خطاب الوداع .. ميسي يتحدث لجماهير برشلونة في كامب نو

النجم الأرجنتيني اقترب من باريس

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتوضيح كل ما جرى حول ملف رحيله عن صفوف برشلونة، غدًا الأحد على ملعب كامب نو.

برشلونة يستعد لمواجهة يوفنتوس غدًا، الأحد في كأس جوان جامبر، في نسخة يظهر فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على كامب نو.

ميسي لن يكون حاضرًا لمواجهة غريمه اللدود من الملعب، بعدما أعلن برشلونة الخميس الماضي عن رحيله بشكل نهائي لفشل إجراءات توقيعه على عقد جديد.

ولكنه سيتواجد في معقل برشلونة من أجل الحديث في مؤتمر صحفي عن كواليس رحيله بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي الإسباني.

وجاء ذلك وفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، الذي أشار إلى استعداد ميسي لفتح قلبه لتوضيح كافية تفاصيل القرار الصادم لعشاق الفريق الكتالوني.

إذا انضم ليونيل ميسي إلى باريس.🤯



فقط تخيل! 👀👇



أثناء مباراة باريس سان جيرمان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، هناك ركلة ركنية لصالح باريس.



على تنفيذ الكرة ميسي الذي يلعبها ليسجل سيرجيو راموس!🔥



الأمر سيكون صعباً على جمهور برشلونة! 😅 pic.twitter.com/Fk6ul0yg3O — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2021

وفي سياق متصل أكدت صحيفة "TNTSports" الأرجنتينية أن محامي ميسي يتواجد حاليًا في مدينة نيس الفرنسية لإنهاء انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وأوضحت أن خورخي ميسي والد اللاعب سيلحق به قريبًا، لبحث كافة التفاصيل الخاصة بتوقيعه للنادي الفرنسي.

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ويغلق بذلك باريس الباب أمام كل من مانشستر سيتي وتشيلسي، في محاولات كل منهما للظفر بخدمات صاحب الـ34 سنة.