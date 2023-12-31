"كليلة ودمنة" ولغز الفصل المفقود.. كواليس افتتاح أمم آسيا على استاد لوسيل

كشفت قناة الكأس القطرية عن كواليس افتتاح كأس أمم آسيا، يوم 12 يناير المقبل على استاد لوسيل المونديالي.

ونشرت قناة الكأس مقطع فيديو عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "ما قصة أسطورة كليلة ودمنة. القصة الأسطورية مفاجأة حفل افتتاح كأس آسيا".

وأضافت: "الحفل يروي الفصل المفقود من الكتاب، يوم 12 يناير على استاد لوسيل، العرض الموسيقي مستوحى من أشهر الأعمال الأدبية في آسيا".

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ويتكون الكتاب الشهير من 15 فصلا تحتوي على قصص خيالية أسطورية، أبطال تشبيهية من الطيور والحيوانات في القصة أبرزها شخصية الأسد والثور بالإضافة إلى اثنين من حيوان ابن آوي، هما "كليلة ودمنة".

"الثعلبان سيواجهان في رحلتهما شخصيات تمثل الدول الـ24 من آسيا، القصة التي نشأت في الهند تحمل رسائل أخلاقية وإنسانية في طياتها.. أعمال درامية وكرتونية تناولت العمل المعروف لدى الأجيال العربية. هل سيُفك لغز الفصل المفقود لكليلة ودمنة في استاد لوسيل؟"، حسب الكأس.