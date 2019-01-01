كلويفرت ينصح ثنائي برشلونة بالبحث عن فرصة جديدة

تحدث أيضاً عن كيفية اختيار المواهب بأكاديمية لاماسيا

نصح باتريك كلويفرت مدير أكاديمية برشلونة، ثنائي الفريق كارليس ألينيا وريكي بويج بالبحث عن فرص أخرى للعب.

برشلونة لم يعتمد على أي من ألينيا أو بويج هذا الموسم بشكل كبير، لتفضيل المدرب إرنستو فالفيردي للاعتماد على عناصر أكثر خبرة.

وقال كلويفرت عن موقف كل منهما:"سيكون من الجيد لو حصلا على الفرصة لاكتساب المزيد من الخبرة والتطور".

وأضاف:"بويج وألينيا عليهما النظر للمستقبل واختيار الأفضل لهما ولبرشلونة ".

وتابع:"أشعر بكل إحباط تجاه موقف فريق الشباب ووضعه الحالي، ولكن علينا المضي قدماً للتحسن".

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وأما عن كيفية اختيار المواهب الشابة:"الكشافون يذهبون أولاً لأولياء الأمور للحصول على الإذن بالاختبار، وفي حالة تفوق الطفل تبدأ عملية تسجيله".

وقال الهولندي في نهاية حديثه، أنه من الطبيعي إصرار اللاعبين الصغار على التمسك والبقاء بأكاديمية لاماسيا التابعة لبرشلونة، لأنه النادي الأفضل في العالم على حد قوله.