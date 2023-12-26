كلوب يواصل عادته برقم تاريخي جديد في الدوري الإنجليزي

نتائج سلبية غير مسبوقة لبيرنلي!

حقق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز فريقه على بيرنلي (2-0) في "البوكسينج داي".

سجل داروين نونيز وديوجو جوتا هدفين، ليصعد ليفربول إلى صدارة البريميرليج، ويتقدم بفارق نقطتين على آرسنال، الذي يمكن أن يعود للقمة مجددًا حال انتصر أمام وست هام يوم الخميس المقبل في ختام الجولة 19.

وذكرت شبكة "أوبتا"، أن كلوب فاز في 6 مباريات (من إجمالي 6) خلال "البوكسينج داي"، وهو السجل الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (100%).

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على الجانب الآخر، فإن بيرنلي أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يخسر 9 من أول 10 مباريات على أرضه في الموسم، علمًا بأنه يحتل المركز 19 برصيد 11 نقطة.