كلوب يواجه عقوبة صارمة بعد مهاجمة حكم ليفربول ووست هام

تصريحات المدرب الألماني بعد التعادل مع وست هام تطارده مرة أخرى وتعرضه للعقوبة

يواجه يورجن كلوب مدرب ليفربول، أزمة كبيرة من الاتحاد الإنجليزي، بسبب تصريحاته تجاه حكم مباراة فريقه مع وست هام.

ليفربول سقط في فخ التعادل الإيجابي مع الهامرز 1/1 في 4 فبراير الماضي، وهي النتيجة التي أغضبت المدرب الألماني.

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كلوب خرج بعد المباراة ليؤكد أن هدف وست هام لميشيل أنطونيو جاء من حالة تسلل واضحة.

وهو ما دفع الاتحاد الإنجليزي لتوجيه اتهام خرق اللوائح والقوانين بعد تلك التصريحات غير المقبولة.

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وقال في بيانه:"تبين أن التصريحات التي تم الإدلاء بها بعد مباراة ليفربول ووست هام تخالف لوائح الاتحاد وهجوم صريح على حكم اللقاء".

وأضاف:"كلوب لديه فرصة حتى الساعة السادسة من يوم 18 فبراير القادم للرد على الاتهامات".

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ثبوت التهمة على المدرب الألماني قد يعرضه لعقوبة الإيقاف والغرامة، ليضع فريقه في ورطة كبيرة بلحظات حاسمة من الموسم.

يذكر أن ليفربول ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر بـ65 نقطة.