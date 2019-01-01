خاص - كلوب يكشف تفاصيل مكالمته مع جوارديولا

منافسة قوية بين الثنائي الموسم الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف مدرب ليفربول يورجن كلوب تفاصيل الحوار الذي دار مع نظيره في مانشستر سيتي بيب جوارديولا بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول فاز في الأول من يونيو الماضي على مواطنه توتنهام بهدفين نظيفين ليحقق لقب دوري الأبطال بعد خسارته الدوري لصالح سيتي.

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وقال كلوب مع "جول": "لي نوبز، رئيس التجهيز البدني، اقترب مني وأعطاني الهاتف وقال لي إنه بيب يريد الحديث معك، كان مكتوباً بيب على الشاشة".

وأكمل: "كنت واثقاً أنه بيب ليندرز، قلت هذا غريب، ولكني وجدته بيب الآخر فعلاً، كان هناك احترام متبادل، لم أعرف من بدأ المكالمة، ولكن كانت لحظة جيدة".

وأضاف الألماني: "تحدثنا عن عظمة الموسم الفائت ومزحنا، كنا في حالة جيدة، أعتقد أن العلاقة بيننا ليس معركة على الخطوط، لا أحتاج لمثل ذلك، أريد الفوز دون كل ذلك".

وأردف: "نحن نحب التنافس، لا يهمني كيف ستتحسن علاقتنا، تركيزي منصب على أمور أخرى، ولكنها علاقة محترمة، لا نتحدث كثيراً، ولكنها علاقة جيدة".

يذكر أن جوارديولا مؤخراً أبدى امتعاضه من تصريحات كلوب بخصوص حرية فريقه في إنفاق الأموال في سوق الانتقالات.