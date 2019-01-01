كلوب يبدي استيائه من مواعيد البريميرليج

مدرب الريدز غير سعيد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عبر يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن استيائه من مواعيد انطلاق النسخة الجديدة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويفتتح ليفربول موسمه بلقاء الدرع الخيري هذا الأحد مع مانشستر سيتي، ثم يلعب مع نورويتش الأسبوع المقبل في الجولة الأولى للدوري.

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وقال كلوب للإعلام: "يجب أن يفتح أحد هذا الموضوع للنقاش، تحدثت مع أنشيلوتي، في إيطاليا الدوري من 20 فريقاً ويبدأ في نهاية أغسطس".

وأكمل: "كوليبالي مثل ماني لعب في أمم إفريقيا، ولكن حصل على راحة لشهر كامل، الجميع يتابع البريميرليج مهما حدث، فقط نحن سنبدأ مبكراً".

وواصل الألماني: "أحب الكرة وأريد البداية، ولكن يجب التفكير في اللاعبين، يقولون إنني أبحث عن أعذار بالحديث عن الموضوع".

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وعن ترشيحاته للموسم المقبل: "مانشستر سيتي مرشح للفوز مجدداً لأنه فاز العام الماضي، ولم يخسر أي من لاعبيه، فقط كومباني وعوضه".

واختتم: "نحن أيضاً مرشح لدوري الأبطال وبلوغ النهائي مجدداً بعد تحقيق اللقب العام الماضي، ولكن يجب علينا التعلم مع كوننا الأبطال ولا نفكر به كثيراً".

وكان ليفربول قد اختتم فترته الإعدادية بالانتصار الأربعاء الماضي على ليون بنتيجة 3-1.