كلوب يكشف السر وراء تغيير صلاح أمام تشيلسي

لقطة مثيرة للجدل

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن السبب الذي دفعه لاستبدال محمد صلاح، خلال مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي بالجولة 29 من البطولة.

ليفربول واصل نتائجه المحبطة في البريميرليج هذا الموسم، بالسقوط بهدف دون رد سجله ميسون ماونت بالشوط الأول من اللقاء.

المواجهة شهدت لقطة مثيرة للجدل، بخروج صلاح خلال الشوط الثاني ودخول أليكس تشامبرلين بدلًا منه.

كلوب قال لشبكة "سكاي سبورتس:"قررت إدخال بعض الدماء الجديدة، محمد صلاح ظهر في حالة تعب واضحة وعانى من الإرهاق بسبب لعبه العديد من المباريات".

وأضاف:"كان بإمكاني التخلي عن ماني أو فيرمينو، ولكن صلاح كان الأكثر تعبًا في هذه اللحظة، لذلك أخرجته وأدخلت جيمس ميلنر في وقت لاحق لإيقاظ الفريق".

وأما عن الخسارة:"هدفهم جاء من كرة مرتدة وكان لنا العديد من الفرص للتسجيل أبرزها لساديو ماني ولكن لم نستغل أي منها".

وأضاف:"عليك أن تدافع بشكل مختلف، وهذا ما لم نفعله، هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها في ناحية الأخطاء الدفاعية، وكذلك مع الاستحواذ الذي حصلنا عليه كان يجب أن نخلق فرص أكثر".

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يذكر أن الخسارة جعلت ليفربول يحتل المركز السابع بجدول البريميرليج بـ43 نقطة، بفارق شاسع عن مانشستر سيتي المتصدر بـ65 نقطة.

وأما بالنسبة لتشيلسي فيواصل صعوده بالجدول، حيث يحتل المركز الرابع بـ47 نقطة ليدخل المربع الذهبي.