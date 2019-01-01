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دوري أبطال أوروبا

كلوب يفسر الحديث الغاضب مع كوفاتش بعد المباراة

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Getty Images
اللقطات أظهرت نقاشاً حاداً بين المدربين

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضح مدرب ليفربول يورجن كلوب أسباب النقاش الحاد الذي دار مع نظيره نيكو كوفاتش بعد مباراة الفريقين بدوري الأبطال مساء الثلاثاء.

وأظهرت الكاميرات الثنائي في ملعب المباراة بعد نهايتها في حديث بدا أشبه بالشجار أثناء المصافحة فيما بينهم عقب التعادل السلبي بين الفريقين.

وقال كلوب بالمؤتمر الصحفي: "لا لا، ليس عراكاً، أردت فقط مصافحته مباشرة ولكنه ذهب أولاً لتحية لاعبيه والجمهور، وعندما عاد قلت له إنني كنت أنتظره وأعتذر".

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وعلق كوفاتش هو الآخر على الأمر قائلاً: "الأمر مضحك، كنا في أرض إنجليزية، في ألمانيا الطبيعي هو تحية الجمهور واللاعبين أولاً، في إنجلترا العكس، أعتذرت".

ويُلعب لقاء العودة بين الطرفين في الثالث عشر من مارس المقبل على ملعب "أليانز" بميونخ، معقل الفريق البافاري.

ويعود ليفربول لأجواء الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة مانشستر يونايتد الأحد المقبل على ملعب "أولد ترافورد".

 

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