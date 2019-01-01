كلوب يُعدد مكاسب التعادل مع بايرن ميونيخ

أي نتيجة غير الهزيمة تؤهل الريدز لربع النهائي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يرى المدير الفني الألماني يورجن كلوب، أن التعادل السلبي، ليس نتيجة سيئة لصالح ليفربول.

وفرض بايرن ميونيخ التعادل السلبي أمام الريدز على أرضية ملعب أنفليد، في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب عقب نهاية اللقاء: "لعبنا كرة قدم جيدة، وأمام بايرن ميونيخ والخروج بشباك نظيفة شيء إيجابي والأظهرة دفاعوا جيدًا، ولم يتقدموا كثيراً كما يفعلون، في الأمتار الأخيرة لم نتحلى بالدقة ولم نمنحهم الكرة والأمور سارت بسبب شدة التنافس".

وعن فرص ليفربول: "في الشوط الأول كانت لدينا فرصة، وفي الشوط الثاني لم تتاح للفريقين، وتلك أمور تحدث في كرة القدم، واعتقد أننا لا نحلم ولدينا نتيجة نبني عليها".

وأضاف عن نتيجة اللقاء: "أفضل تعادل يمكن الحصول عليه، أفضل من 1-1 أو 2-2 وعلينا تقبلها، وكنا نعرف أنها مباراة صعبة جدًا، وعلينا أن نهتم بتلك الأمور وسنعود للقاءهم بعد 3 أسابيع".

وتابع: "بايرن ميونيخ سيلعبون للهجوم ويفتحون الفراغات وسنستغل ذلك، وكانت لدينا فرصة اليوم وكنا من المفترض استغلالها".

وعن مكاسبه من لقاء اليوم: "اعتقد أننا كانا جيدين ولدينا لاعبين أقوياء في وسط الملعب، وعملت مع ليفاندوفسكي لعدة سنوات ولم يسدد وهذا مؤشر جيد، لم يصاب أي لاعب وهذا شيء جيد أيضاً، وعلينا الاستعداد لمانشستر يونايتد وبعدها سنرى تلك المباراة".

ويسعى ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، من أجل فض صراع الصدارة مع مانشستر سيتي.