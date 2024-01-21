Todفجر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موقف النجم المصري محمد صلاح، من استكمال كاس أمم أفريقيا مع منتخب مصر.

وتعرض صلاح لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة مصر وغانا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، عقب فوز ليفربول على بورنموث (4-0) في البريميرليج: "الخطة هي أن يعود صلاح لليفربول لتلقي العلاج، لا أعلم إذا تم تأكيد الأمر ولكن هذه هي الخطة."

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وأضاف: "مهما طالت مدة غيابه، لكن من الواضح أن عودته لتلقي العلاج هنا معنا هو أمر منطقي، لكنني لست متأكدًا أن الأمر قد تم حسمه، تحدثت معه يوم تعرضه للإصابة، ومنذ ذلك الحين فهو يتحدث مع طبيب الفريق والطبيب يخبرني بالأخبار، أظن أنه سيعود، أنا لست طبيبًا لكن إذا تماثل صلاح للشفاء وصار جاهزًا قبل نهائي الكان فلم لا يعود للمشاركة مع منتخب بلاده؟".

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وزاد: "هذا واضح، إنها بطولة مقامة في كوت ديفوار، متأكد أنه بلد رائع، لكن رجالنا ليسوا هناك (الأطباء) وعلى رجالهم العناية بلاعبي المنتخب، لذلك فسوف نرى ما الذي سيحدث".

من جهته، قال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب و نظيره فى نادى ليفرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدًا لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في نصف النهائي (حال التأهل)". Tod