كلوب يُعلن إلغاء احتفالات الأعياد في ليفربول

أجواء صارمة في الريدز

أعلن مدرب ليفربول يورجن كلوب عن حزمة من القرارات، وعلى رأسها إلغاء احتفالات موسم أعياد الميلاد في النادي خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

وبدأت إنجلترا في تخفيف القيود الخاصة بالحظر في البلاد بعد حالة الإغلاق التام في الشهر الماضي، ومن ضمنها عودة الجماهير بأعداد محدودة.

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وقال كلوب في تصريحات نقلتها "ميرور": "لا أعتقد أننا سنقوم بأي احتفالات هذا العام، علينا اتباع القواعد، لا أعرف ماذا ستكون القواعد وقتها ولكن أرفض حتى فكرة غداء في النادي".

وأكمل: "نعم نأكل معاً في النادي كل يوم ولكن تحت قواعد التباعد، تحدي خاص لنا أن نلغي مثل تلك الأمور الاجتماعية وفي نفس الوقت نبني مجموعة متحدة".

واستمر الألماني: "من الصعب على اللاعبين الاندماج معاً، خصوصاً الجُدد، دون الخروج معاً والتعرف على بعضهم البعض".

وختم: "انضم لنا عدد قليل من اللاعبين ولكن تخطوا الأمر واندمجوا دون حفلات، أنا آسف، ولكن لن يكون هناك حفلة وفساتين هذا العام".

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ويلعب ليفربول مساء اليوم الأحد أمام مضيفه فولهام لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يحمل الفريق لقبه.