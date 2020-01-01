كلوب يهاجم تقنية الفيديو من جديد: كرة القدم لم تتحسن معها

يزف نبأ سعيدًا لجمهور ليفربول..

انتقد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تقنية الفيديو مرة أخرى، معتبرًا أنها لم تقم بمهمتها الأساسية في تطوير وتحسين كرة القدم حتى الآن.

كلوب شن هجومًا ضاريًا على التقنية خلال مباراة ميتييلاند في دوري أبطال أوروبا، إذ أبدى غضبه الشديد من التباطؤ في اتخاذ القرارات.

واليوم خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الريدز وفولهام في الدوري الإنجليزي، كرر كلوب نقده وبرره بالمعاناة التي عانتها أغلب الأندية بدلًا من حدوث العكس.

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الألماني قال "في البداية كنت معها، لست متأكدًا من أننا جميعًا فكرنا في الأمر، وكم من الوقت تأخذه التقنية لاتخاذ القرار، بعض الأشياء ليست كما كانت من قبل".

كما أضاف "إذا غيّرنا شيئًا ما، فيجب أن يكون هناك تحسن، وهذا بالتأكيد ليس الحال في أغلب الأحوال".

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أما عن مباراة فولهام، فتحدث عن خصمه بقوله "العروض التي قدموها لم تكافأ بالنتائج لكنهم سيقدمون كل ما لديهم كالعادة أمامنا. سنفكر في المباراة فقط ولن يفكر أحد في مباراة توتنهام".

وعن الإصابات "تسيميكاس سنرى، ديوجو جوتا تعرض لضربة، تشامبرلين تدرب بصورة طبيعية. أليسون سيتدرب ويمكنه أن يلعب".

وأتم "الفارق بين هذا الموسم والموسم الماضي؟ أنا لست الشخص الأكثر خبرة لأخبرك كيف يكون الأمر عندما تكون هناك فجوة كبيرة مع الفرق الأخرى. كان لدينا ذلك العام الماضي".

الجدير بالذكر أن ليفربول يدخل مباراة فولهام وهو يتقاسم الصدارة مع توتنهام بـ24 نقطة لكل منهما مع تفوق السبيرز بفارق الأهداف، وقبل مواجهة مرتقبة بينهما الأسبوع القادم.