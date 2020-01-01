كلوب يعلن إصابة هندرسون وفترة غيابه

كلوب يعلن إصابة نجم ليفربول وفترة غيابه

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إصابة قائد الفريق ومتوسط ميدانه جوردان هندرسون وغيابه لمدة 3 أسابيع عن الملاعب.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه كلوب ظهر اليوم، والخاص بمباراة ليفربول أمام ويست هام يونايتد مساء الإثنين المقبل.

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وحول ذلك، قال كلوب إنه يشعر بالأسف لإصابة هندرسون الذي يحتاجه الفريق في الوقت الحالي، واحتياجه إلى الابتعاد عن الملاعب لهذه الفترة حتى يستعيد عافيته.

وأضاف: "الوضع قد يكون أكثر سوءًا بالنسبة لهندرسون، لقد تعرض لإصابة في عضلة الهامسترينج، هناك العديد من اللاعبين ممن أصيبوا بتلك الإصابة في البريميرليج"

وتابع: "أبرزهم كان هاري كين والأمور أصبحت أسوأ وابتعد عن الملاعب لعدة أشهر، هندرسون سيغيب عنا لمدة 3 أسابيع أو أكثر إذا كان الأمر أكثر سوءًا مما توصلنا إليه حتى الآن"

وأردف: "لقد استعدنا خدمات ساديو ماني بعد إصابة أثرت علينا، والآن نفقد هندرسون، وقبل أشهر افتقدنا فابينيو، ولكن علينا دائمًا أن نكون جاهزين رغم هذه الظروف"

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يذكر أن ليفربول قد تعرض لخسارته الثانية هذا الموسم منتصف الأسبوع أمام أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا