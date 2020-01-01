ناجلسمان يحذر فيرنر من الانتقال لليفربول

تحدث أيضاً عن مستقبل أوباميكانو

قام جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج، بتحذير مهاجمه تيمو فيرنر، من الانتقال لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فيرنر تألق بشكل لافت مع لايبزيج على مدار الموسمين الماضيين، ليجذب أنظار العديد من كبار أوروبا، على رأسهم ليفربول وبايرن ميونخ وتشيلسي.

ومع ذلك يعتقد ناجلسمان، أن استمرار فيرنر مع لايبزيج، هو الخيار الأفضل له بالمرحلة الحالية بمسيرته، بدلاً من المجازفة والانضمام للريدز بالتحديد.

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وقال المدرب الشاب:"سيكون الأمر في غاية الصعوبة له لو ذهب للعب في ليفربول، لن يحصل على نفس المكانة التي يتمتع بها هنا وهذا ما أقوله له".

وأضاف:"الجميع يرى الطريقة التي نتطور بها والمستقبل الذي ينتظرنا، لذلك نحن لا نترك كل من يساعدنا ونحاول التمسك به بكل ما لدينا من قوة".

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وأما عن دايوت أوباميكانو وارتباطه بأرسنال وبرشلونة:"لست مندهشاً من هذه الأنباء، نحن نحاول باستمرار جلب اللاعبين الصغار حتى يدفعونا للأمام، ومن الطبيعي رؤيتهم يرتبطون بالأندية الكبيرة، قد يكون الأمر مفيداً لو حصلنا على أموال كافية بمقابل بيع أحدهم لاستثمارها في لاعبين آخرين".

يذكر أن لايبزيج يحتل المركز الثاني بالدوري الألماني بـ45 نقطة، بفارق نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر، كما تغلب على توتنهام بهدف دون رد، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب الفريق الإنجليزي.