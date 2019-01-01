كلوب يضع الحل لإيقاف خطورة هالاند

هل ينجح لاعبو ليفربول في إيقاف خطورة هالاند

كشف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن حله لإيقاف خطورة سالزبورج ومهاجمه هالاند في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول، لمواجهة ريد بول سالزبورج مساء غد الثلاثاء، في الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "الحفاظ على نظافة الشباك غداً ليس مهم، استقبال الأهداف يحدث كثيراً، نحن لم ندافع بشكل جيد أمامهم في مباراة الذهاب، هم فريق قوي يصنع الكثير من الفرق ويسجل الأهداف نعلم نقاط قوتهم ونأمل في التخلص منها".

وحول إيقاف خطورة مهاجم الفريق النمساوي هالاند قال كلوب: "سنحاول فقط إيقاف وصول الكرات إليه داخل منطقة جزائنا، هو لاعب موهوب حقاً".

وتابع: "الجميع يعلم أننا نواجه خصماً صعباً، ولست مضطراً لشرح أهمية المباراة وخطورتها للاعبين".

وتطرق المدرب الألماني إلى الحديث عن جدول مباريات فريقه القادم وقال: "نحن في مهمة صعبة ولكن علينا القيام بها، نحن في أكثر فترات حياتنا كثافة ولكننا سنحاول الاستمتاع بها الأمر صعب بلا شك".

وأكمل: "يجب أن نركز على المباراة التالية، إنه المباراة الأكثر أهمية في حياتنا، لا يمكننا فعل أي شيء حيال مركزنا في الدوري الإنجليزي، كما أن موقفنا في دوري أبطال أوروبا على ما يرام، إنه بعيد على أن يكون رائعاً".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في مجموعته بالبطولة برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن سالزبورج صاحب المركز الثالث.