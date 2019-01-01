كلوب يرد على جوارديولا ويؤكد جاهزية فيرمينيو لمواجهة توتنهام

حالة معنوية جيدة من المدرب الألماني قبل نهائي الأبطال

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن تحمسه الشديد لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام السبت القادم.

الريدز يطمحون نحو الخروج بلقب هذا الموسم، عندما يلعبون أمام سبيرز بالعاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو بنهائي الأبطال.

المدرب الألماني سبق وأن قاد ليفربول لنهائي العام الماضي، ولكنه خسر من ريال مدريد بنتيجة 3/1.

كلوب قال في تصريحات صحفية:"نشعر بتحمس شديد للحصول على الفرصة مرة أخرى، لعبنا العام الماضي وكانت تجربة جديدة لنا بكل تأكيد، الآن نحن نتمتع بالكثير من الخبرة".

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وأضاف:"بوتشيتينيو كان محقاً في رأيه أن الخبرة لن تصنع الفارق كثيراً في مثل هذه المباريات، أنت فقط تستخدم كل ما لديك من الإمكانيات التي جعلتك تتأهل للنهائي".

وأما عن مشاركة نابي كيتا وروبرتو فيرمينيو:"لا توجد أي فرصة لنابي، هو يتحسن مع الوقت وسنرى إمكانية لعبه أمم أفريقيا، فيرمينيو تدرب الأسبوع الماضي ويبدو في حالة جيدة الآن".

هل الفريق الحالي هو الأفضل لك؟:"لا أريد توجيه اللوم على الفرق التي دربتها من قبل، ولكن هذه المجموعة هي الأكثر عملاً بجد وكفاح من أجل الوصول للنهائي، عملت ببعض الفرق الجيدة، ولكن أرى هنا مزيجاً من الروح الاستثنائية والشخصية القوية التي ظهرت في بعض الاختبارات الصعبة منها نابولي وبرشلونة".

مستوى هيندرسون وميلنر:"من أفضل القطع التي تمثل شخصيتنا هذا الموسم، ميلنر عمره 33 عاماً ويتطور يوماً بعد الآخر، وكذلك هيندرسون حيث يساعد كل منهما الفريق بشكل واضح".

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وجود ثنائي إنجليزي في النهائي:"أنظر للمباراة كنهائي أوروبي حقيقي، كل شيء وارد الحدوث، لا نستعد لها كثالث مباراة لنا ضد توتنهام هذا الموسم، ولكنها مناسبة منفردة".

تصريح بيب أن الدوري الإنجليزي أهم من الأبطال:"ربما يقول ذلك لأنه لم يستمر في البطولة كثيراً، لا تسيئوا فهمي، هو المدرب الأفضل في العالم ويستحق كل إشادة، حاولنا بذل كل ما لدينا في البريميرليج، ولكن لعبنا أفضل منهم بدوري الأبطال".

تأثير فينالدوم وفان دايك:"الطابع الهولندي كان له بصمة كبيرة علينا هذا الموسم، لا أعلم لو واجهنا أياكس كم سيكون عدد اللاعبين الهولنديين بالملعب وقتها.

اللحظة الأهم بمسيرته؟:"لو فزت؟ نعم بكل تأكيد الفوز ولكن لو خسرت هل سيكون الوصول للنهائي فقط هو الإنجاز الأهم؟ بالطبع لا، سأختار ما حققته في 2004 عندما صعدت بماينز للدوري الألماني تحت ظروف صعبة جداً".

وفي نهاية حديثه شدد كلوب على أنه سيحاول الاستفادة من الطريقة التي تغلب بها الفريق على برشلونة، لدخول النهائي بروح معنوية جيدة.