رسميًا | تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل ومنحها لزميله في باريس

البرازيل ستشارك في كوبا أمريكا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تجريد نيمار من شارة قيادة المنتخب البرازيلي خلال بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البلاد خلال يونيو القادم.

وكان نيمار قد عُين قائدًا لمنتخب السامبا بقرار من المدير الفني تيتي في سبتمبر 2018، لكن نفس المدرب اتخذ قرارًا اليوم بسحب الشارة من نيمار ومنحها لزميله في باريس سان جيرمان "داني ألفيش".

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وأعلن الاتحاد البرازيلي أن نيمار أعلم بالقرار بواسطة المدرب يوم السبت الماضي.

وجاء هذا القرار بعد نهاية موسم سيئة للاعب برشلونة السابق، إذ تعرض للإيقاف لـ3 مباريات بعد اعتدائه على أحد اللاعبين خلال مباراة نهائي كأس فرنسا التي خسرها باريس سان جيرمان أمام رين، وكذلك بعدما قرر مدربه في العاصمة الفرنسية توماس توخيل استبعاده من قائمة قادة الفريق.