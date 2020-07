كلوب يحدد موعد ترك ليفربول ووجهته القادمة

أكد يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول إنه سيستمر في إدارة الريدز في المواسم الأربعة المقبلة قبل العودة إلى ألمانيا.

وتأتي تصريحاته بالتزامن مع قول مراسل صحيفة بيلد كريستيان فولك بأنه يرغب في تدريب منتخب ألمانيا في المستقبل، حيث يهتم الاتحاد الألماني أيضًا بذلك.

Klopp is interested in the job as a coach of @DFB_Team in Future and DFB is interested in him as well https://t.co/CF7FqHbbUd