كلوب يحدد موعد ترك ليفربول ووجهته القادمة

كلوب يخطط لما بعد ليفربول...

أكد يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول إنه سيستمر في إدارة الريدز في المواسم الأربعة المقبلة قبل العودة إلى ألمانيا.

وتأتي تصريحاته بالتزامن مع قول مراسل صحيفة بيلد كريستيان فولك بأنه يرغب في تدريب منتخب ألمانيا في المستقبل، حيث يهتم الاتحاد الألماني أيضًا بذلك.

Klopp is interested in the job as a coach of @DFB_Team in Future and DFB is interested in him as well https://t.co/CF7FqHbbUd — Christian Falk (@cfbayern) July 13, 2020

وقاد كلوب فريق الريدز إلى أول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ، بعد خمس سنوات من توليه المسؤولية بدلًا من برندان رودجرز في أنفيلد.

المزيد من الفرق

كان الألماني قد وقع عقدًا جديدًا مع ليفربول في ديسمبر 2019 ، ومن المقرر أن ينتهي في عام 2024.

أخبار الانتقالات: كلوب يخطط لما بعد ليفربول وتشافي يعود لبرشلونة

وعندما سُئل عما إذا كان سيعود إلى ألمانيا ، قال كلوب لـ SWR Sport: "بالتأكيد سيحدث ذلك بعد مسيرتي. وربما اتجه إلى ماينز".

وحول المدة التي سيبقى فيها في أنفيلد ، أضاف: "أربع سنوات في ليفربول".

وتابع: "خطتي عندما أعود إلى ألمانيا؟ لن أفعل شيئًا لمدة عام".

ثم أكد أنه قد يكون مهتمًا بالعودة إلى التدريب، لكنه أضاف أنه قد يعتزل كرة القدم.

حيث قال: "في غضون خمس سنوات يمكن للعالم أن يبدو مختلفًا تمامًا مرة أخرى".

ويود كلوب أن يأخذ إجازة تفرغ في وقت ما، قبل توقيع عقده الجديد في ليفربول.

يذكر أن صاحب الـ53 عامًا قد نجح في تحويل ليفربول من فريق ينافس من أجل بطاقة أوروبية، إلى بطل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ثم بطل للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.