أخبار الانتقالات: كلوب يخطط لما بعد ليفربول وتشافي يعود لبرشلونة

تصريحات نارية لبارتوميو

كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، موقفه من تدريب تشافي هيرنانديز للبلوجرانا متحدثًا عن مفاوضات نيمار ولاوتارو مارتينيز ومعلقًا على تجديد عقد ليونيل ميسي وإمكانية إقالة كيكي سيتيين.

وقال بارتوميو في حوار مع القناة الثالثة الكتالونية: "تشافي سوف يكون مدرب برشلونة عاجلًا أم آجلًا فهو مؤهل لذلك ويرغب في العودة إلى منزله لكنّنا حاليًا نمتلك مدرب للفريق وسوف يستمر معنا في دوري أبطال أوروبا وهدفنا أن يبقى للموسم المقبل أيضًا".

وتابع: "تقنية حكم الفيديو المساعد جعلت الأمور أصعب على البرسا، نعم التقنية بحاجة لأن تكون أكثر عدلًا ونحتاج أن يكون البروتوكول أكثر وضوحًا لأن هناك العديد من اللقطات المثيرة للجدل التي لا يتم الاستعانة فيها بالـVAR".

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