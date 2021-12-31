كلوب يثير الغموض حول 3 حالات كورونا في ليفربول !

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن صدمة قوية لجماهير الفريق، بتفشي بعض حالات فيروس كورونا داخل النادي.

العديد من المباريات تم تأجيلها الفترة الأخيرة بسبب الموجة الخامسة من الوباء، ويبدو أن ليفربول هو آخر المتضررين.

كلوب أكد وجود 3 حالات جديدة داخل الفريق، دون التحدث عن أسماء بعينها سواء بين اللاعبين أو الطاقم الفني.

وقال الألماني في المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم:"لدينا ثلاث حالات كورونا بالفريق وعدد قليل آخر من بين الموظفين".

وأضاف:"لا يمكنني الكشف عن الأسماء، لأنه لا يزال يتعين علينا عمل المزيد من التحاليل، سنرى غدًا التفاصيل الكاملة حول المصابين".

وأما عن إمكانية تأجيل مباراة تشيلسي:"ليس بعد، ولكن لا نعرف ما سيحدث".

واستكمل:"لم يكن لدينا هذا النوع من التفشي بوجود 10 أو 15 أو 20 حالة، بالنسبة لنا نترك الأمور ونرى النتيجة كل يوم".

وتطمح الجماهير المصرية في عدم وجود اسم محمد صلاح من بين المصابين، قبل بطولة كأس أمم أفريقيا التي تبدأ في 6 يناير القادم، ونفس الأمر بالنسبة لساديو ماني نجم السنغال ونابي كيتا قائد منتخب غينيا.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بـ41 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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