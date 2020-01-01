كلوب يبرر فشل ليفربول في التعاقد مع فيرنر وهافيرتس

حديث منطقي إلى حدٍ كبير..

نعت يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، موهبتي الدوري الألماني تيمو فيرنر وكاي هافيرتس بالعظيمتين، لكنه برر عدم إمكانية ضمهما إلى الريدز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأصبح فيرنر قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى تشيلسي بعدما اتفق مع مسؤولي البلوز على كافة تفاصيل العقد، ويتبقى فقط تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع ناديه لايبزيج بعد أن كان محط اهتمام ليفربول في آخر ستة أشهر.

في الوقت نفسه يظل مستقبل هافيرتس مجهولًا إلى حد كبير، مع اعتراف ناديه باير ليفركوزن بصعوبة بقائه الموسم المقبل، مع تأكيدات صحيفة "بيلد" أن النادي رفض عرضًا من ريال مدريد بـ80 مليون يورو من أجله.

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الثنائي ارتبط اسميهما كثيرًا بالريدز، لكن الواقع وبحسب أغلب الصحف الإنجليزية أن ليفربول لن يقوم بأي تعاقدات كبيرة هذا الصيف، ما ألمح إليه كلوب أيضًا في حوار مع شبكة سكاي سبورتس الألمانية.

الفيلسوف الألماني قال "هناك الكثير من اللاعبين الجيدين على هذا الكوكب، فيرنر لاعب عظيم وكذلك هافيرتس لاعب عظيم".

كما أضاف "الوقت المناسب والفرصة، كل شيء يجب أن يأتي معًا. منذ ستة أو سبعة أسابيع لم نكن نعلم إذا ما كُنّا لنلعب كرة القدم مجددًا هذا العام، لو لم نلعب النصف الثاني من الموسم لكنا نسأل أنفسنا متى ستعود الكرة؟ الآن نحن بصدد اللعب من جديد".

واستطرد "نتصرف كما ولو أن كل الأمور قد تم تسويتها بالفعل، لكن الواقع أن الأمور لم تنته بعد. نستخدم هذه الثغرة التي تركناها للعب كرة القدم مرة أخرى، كل شيء آخر يجب أن نراه لحظة حدوثه، لا يمكننا التظاهر الآن بأن كل شيء سيكون على ما يرام في المستقبل".

"هناك أنواع من الشائعات أن هذا سيختار تشيلسي وهذا سيختار مانشستر يونايتد، الوضع هادئ إلى حد ما هنا في ليفربول، أعتقد أنه من الآمن أن نقول ذلك."

"عند الحديث مع اللاعبين حول الإعفاءات من الراتب أو من ناحية أخرى شراء لاعب بـ50 أو 60 مليون جنيه استرليني، علينا أن نشرح."

وأتم "في الوقت الحالي تخسر جميع الأندية الأموال لغياب الجماهير، علينا أن نعيد ثمن التذاكر الموسمية وربما لا نبيع أي شيء للعام المقبل، سيكون لذلك تأثير على الشركاء الآخرين وستكون الأمور مختلفة قليلًا".

الجدير بالذكر أن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز سوف تنطلق مجددًا بدايةً من 17 يونيو المقبل بدون حضور جماهيري، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليُنصّب بطلًا رسميًا للبطولة للمرة الأولى منذ 30 عامًا.