كلوب: ميسي لليفربول؟ هو لاعب جيد لكنني غير مهتم!

يورجن كلوب لا يفكر في ضم ليونيل ميسي لليفربول حتى لو كان متاحًا في سوق الانتقالات.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن فريقه غير مهتم بالحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه أمام نظيره آرسنال في مباراة الدرع الخيرية.

وقال كلوب: "اهتمام ليفربول بليونيل ميسي؟ من لا يحب أن يضمه لصفوف فريقه، هو لاعب جيد لأكون صريحًا، لكن لا توجد فرصة لذلك".

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وأضاف: "لو انضم لمانشستر سيتي سيساعدهم كثيرًا وسيكون التغلب عليهم في منتهى الصعوبة، سيكون الأمر رائع بالنسبة للدوري الإنجليزي أن يتواجد هنا".

وأكمل: "لا أعرف إذا ما كنا سنراه في النهاية يلعب في الدوري الإنجليزي، لم يسبق له أن لعب في دوري مختلف عن الإسباني، وكرة القدم مختلفة هنا".

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وأردف عن مواجهة آرسنال والإصابات: "هندرسون يبدو بخير، وأوكسليد تشامبرلين وشاكيري أيضًا، أما أرنولد فننتظر للغد حتى نتخذ القرار بشأنه، وفان دايك سيكون جاهزًا".

وأنهى تصريحاته حول أهمية البطولة: "نريد أن نقاتل من أجل الفوز بالدرع الخيرية، ولا أهتم بما يقوله أي شخص عنها، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، الجميع قال نفس الكلمات عن كأس العالم للأندية، لكن الفوز بها منحني شعورًا رائعًا".

جدير بالذكر أن ليفربول يلعب مواجهة الدرع الخيرية بصفته بطلًا للدوري الإنجليزي، بينما يتواجد آرسنال بعد فوزه بكأس الاتحاد.