محدث | أخبار رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة اليوم

بارتوميو يشترط على ميسي العلنية من أجل الاستقالة
هل يفعلها ليو؟
بحسب "TV3" الكتالونية، فإن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو اشترط على ليونيل ميسي الحديث علناً ومطالبته بالاستقالة من منصبه من أجل أن يقوم بالخطوة ويترك النادي الكتالوني.
طالع التفاصيل
خاص | ميسي يقرر كسر الصمت ومخاطبة جماهير برشلونة
خطاب الوداع؟
علم جول من مصادره الخاصة في إسبانيا أن ليونيل ميسي قد قرر كسر الصمت ومخاطبة جماهير برشلونة في الساعات المقبلة من أجل توضيح الصورة.
العشاء الأخير؟ ظهور ميسي وسواريز في شوارع برشلونة
ما قبل الوداع
شوهد ليونيل ميسي ولويس سواريز مساء أمس وهم يتناولان العشاء سويًا في أحد المطاعم الفاخرة بمدينة برشلونة ، حيث اصطادتهما عدسات الكاميرا.
الجنون يتواصل .. مظاهرات في مسقط رأس ميسي للمطالبة بعودته إلى نيولز أولد بويز
هل يعود ميسي للأرجنتين؟
تستعد جماهير نادي نيولز أولد بويز لمظاهرات ومسيرات في روزاريو من أجل المطالبة بعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ناديه الأم.
ميسي إلى بايرن ميونخ؟ رومينيجه يحسم الجدل
هل يدخل الفريق البافاري السباق؟
أعلن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينتس رومينيجه أن النادي البافاري لن يشارك في سباق التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.التفاصيل من هنا
جماهير برشلونة تقتحم كامب نو لرفض رحيل ميسي
المطالبة بإسقاط الإدارة
شاهد اقتحام جماهير برشلونة لملعب كامب نو ومطالبة رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، بالرحيل
من هنا
بيلد | بايرن ميونخ يحسم موقفه من ضم ميسي
مانشستر يونايتد خارج سباق ميسي
أكدت صحيفة جارديان الإنجليزية أن مانشستر يونايتد غير مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف المقبل.
وكان مانشستر يونايتد ضمن المرشحين للتعاقد مع ميسي إلى جانب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان حسب الصحف الأوروبية.
الصحيفة أشارت إلى أن مانشستر يونايتد لديه أهدافه في مشروع للمدى الطويل ولن يحاول تغييرها في الفترة الحالية.
المدير الرياضي لبرشلونة: الجميع يريد بقاء ميسي ونحاول حل الأمر داخليًا
زعم راموس بلانس، المدير الرياضي لبرشلونة، أن جميع أعضاء مجلس إدارة البرسا يسعون خلف هدف واحد وهو بقاء ليونيل ميسي في الفترة المقبلة.
حدث بلانس في المؤتمر الصحفي لإعلان صفقة ترينكاو، وأجاب عند سؤاله عن ميسي بقوله "الحقيقة أنه كان خبرًا صادمًا".
كما أضاف "على الرغم من أننا قلنا بالفعل أننا فكرنا في مستقبل برشلونة مع ميسي، أردنا بناء دورة انتصارات أخرى وإعادة بناء الفريق مجددًا ليعود بقوة كما جرت العادة".
ميسي لن يلعب في برشلونة مرة أخرى حتى لو استقال بارتوميو!
قضت آخر الأنباء الواردة من الصحافة الإسبانية والأرجنتينية على أي احتماليات لبقاء ليونيل ميسي في برشلونة، بتأكيدها أن الليو اتخذ قرارًا لا رجعة فيه بمغادرة كامب نو هذا الصيف.
ألفريدو مارتينيز، الصحفي بـ"onda cero" كتب تغريدة واضحة عن الموقف قال فيها "لأولئك الذين لديهم بصيص من الأمل، ميسي اتخذ قرارًا لا رجعة فيه".
"ميسي اختار ناديه الجديد.. سيلعب لإنتر"
يرى جوسيب ماريا مينيلا، مكتشف ميسي ووكيله الذي جلبه إلى برشلونة، أن وجهة البرغوث الجديدة ستكون إنتر.
الوكيل قال "بالنسبة لي، ميسي يمتلك فريقًا بالفعل، إنه إنتر. في إيطاليا، ضرائب أقل وهناك كريستيانو رونالدو أيضًا. من الصعب رؤيته في إنجلترا".
"ميسي سيبقى إذا رحل بارتوميو"
يرى فيكتور فونت، المرشح لرئاسة برشلونة، أن ميسي سيستمر في البلوجرانا فقط في حالة أن قرر جوسيب ماريا بارتوميو الاستقالة من منصبه.
فونت قال للصحافة "إذا كان هناك أي فرصة لميسي للبقاء، لا يهم مدى صغرها، فإنها ستحدث فقط إذا ما استقال بارتوميو من الرئاسة".
وتابع "ميسي يلعب هنا منذ ٢٠ عامًا ويدرك ما سيجنيه من قرار كهذا، لكنه أيضًا يوضح لك مدى الفساد والسوء الذي دفعه لذلك".
وأتم "ليو أسطورة برشلونة، لا أتخيل رحيله من خلال المحكمة، أتمنى أن نتمكن من إنهاء الأمر معه بطريقة جيدة".
تقارير - ميسي يتصل بجوارديولا ويحاول إقناع نيمار بالانضمام لمانشستر سيتي
أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة قد تواصل بالفعل مع مدربه السابق بيب جوارديولا في الأيام الماضية ليطلب منه الانضمام إليه في مانشستر سيتي.
الصحفي خورخي نيكولا، ادّعى في تغريدة عبر تويتر أن ميسي بعدها تواصل مع نيمار من أجل إقناعه بالانضمام إليه وجوارديولا في مانشستر سيتي.
شقيق سواريز يثير الجدل
كتب شقيق لويس سواريز عبر تويتر "الأمور تتحسن وستتحسن" في إشارة إلى ما يحدث في برشلونة.
Se puso bueno esto y se pondrá mejor 😀🤫— paolo suarez (@psuarez80) August 25, 2020
البعض أرجع الأمر إلى أن رحيل ميسي قد تكون تمثيلية في سبيل الضغط على الإدارة الحالية للاستقالة.
باريس سان جيرمان من ضمن المهتمين بتوقيع ميسي
ميسي رحل بسبب سواريز
تقول بعض الأنباء من الصحف الإسبانية أن جزءًا كبيرًا من قرار ميسي بمغادرة برشلونة يرجع إلى المعاملة غير اللائقة التي تلقاها صديقه المقرب لويس سواريز في الأيام الماضية.
رونالد كومان، مدرب البرسا الجديد، اتصل بالدولي الأوروجوياني وأبلغه أنه خارج حساباته، بينما سعى النادي إلى إنهاء عقد اللاعب من طرف واحد، مما أغضب ميسي كثيرًا.
ليس في كرة القدم فقط.. ميسي يثير جنون العالم بمحاولة التعاقد معه
لويس فيجو معلقًا على رحيل ميسي: لحظة تاريخية
وصف أسطورة كرة القدم البرتغالية ونجم برشلونة وريال مدريد السابق لويس فيجو قرار ليونيل ميسي بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني باللحظة التاريخية.التفاصيل كاملة من هنا
بارتوميو يخرج عن صمته وينفي الاستقالة
لن يرحل
نفى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاستقالة من منصبه مؤكدًا أنه لن يقم بهذه الخطوة في الوقت الحالي كما تحدثت بعض التقارير.
بارتوميو علق على تلك الأخبار من خلال صحيفة سبورت الكتالونية حيث أكد أنه لن يستقيل كما أشيع وأن كل هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.
رئيس برشلونة السابق يعلن فشل خطط ميسي من أجل الرحيل
قال خوان جاسبارت الرئيس السابق لنادي برشلونة إن القانون سيمنع ميسي من المغادرة، وأنه سيكون مجبرًا على البقاء مع برشلونة حتى نهاية عقده صيف العام المقبل.
وأضاف: "لقد قرأت عقد ميسي والأمور واضحة، البند الذي يحاول استخدامه انتهت صلاحيته في الثلاثين من يونيو الماضي ولا يمكن تغيير ذلك"
تقارير .. بارتوميو يخسر الحرب مع ميسي ويقرر الاستقالة
يبدو أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قرر الاستسلام مبكرًا في حربه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قرر الرحيل عن صفوف الفريق وقلب الأمور رأسًا على عقب.
وقالت تي واي سي الأرجنتينية إن بارتوميو قد قرر الاستقالة أمام موجة الغضب بعدما أبلغ ليونيل ميسي برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.
فيديو | تجمعات جماهيرية وروائح شغب خارج كامب نو اعتراضًا على رحيل ميسي
تجمعت جماهير برشلونة خارج ملعب كامب نو ويبدو أن هناك أحداث شغب متوقعة تعبيرًا عن سخطهم تجاه إدارة الفريق التي لن تنجح في إدارة ملف ليونيل ميسي.
ويتواجد رجال الأمن في محيط التجمعات الجماهيرية تحسبًا لأي شيء قد تنتجه موجة الغضب الجماهيري التي من المتوقع أن تحتد في الساعات المقبلة.
كيف يرحل ميسي مجانًا عن برشلونة رغم الشرط الجزائي؟
تركي آل الشيخ يقرّب ميسي من مانشستر يونايتد!
هل نراه في البريميرليج
أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني والمستثمر في عالم كرة القدم أنه يتمنى انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.التفاصيل كاملة من هنا
تحليل: ميسي يقرر ترك برشلونة .. إلى أحضان جوارديولا أم تحدي رونالدو؟
وسط هذه الأخبار التي تفيد بأن العلاقة بين ميسي وبرشلونة وصلت إلى حائط سد وأنه سيرحل بالفعل، يبدو أن هناك أكثر من وجهة محتملة، ولكن 4 وجهات تحديدًا هي من تتصدر المشهد منطقيًا، طالع أيهم يُناسب الليو من هنا
بويول يدعم رحيل ميسي وسواريز يوافقه
دعم كبير للبرغوث
دعم كارليس بويول قائد نادي برشلونة السابق موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما قرر الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني وأخبر النادي بذلك.
وكتب بويول في تغريدته: "الاحترام والإعجاب يا ليو، كل دعمي يا صديقي" وعلق لويس سواريز بتصفيقات في رد له عبر تويتر أيضًا على تغريدة القائد السابق للفريق الكتالوني.التفاصيل كاملة من هنا
ردود فعل الجماهير على قرار رحيل ميسي
صدمة كبيرة صاحبت أنباء رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، فلا يمكن تخيل النادي الكتالوني بدون البرغوث، ولا يمكن تخيل الأرجنتيني بقميص آخر غير قميص العملاق الكتالوني.
الحديث الآن بات كله عن خطوات ميسي القادمة وكيف سيعيش برشلونة بعد نهاية حقبة الليو مبكرًا عن الأوان المتوقع، مع هجوم ضارٍ متوقع على إدارة البلوجرانا لتسببها في الرحيل السريع لأسطورة كامب نو.
رد الفعل الأول من إدارة برشلونة على قرار ميسي بالرحيل.. المحكمة!
التقارير الجديدة تقول أن معركة قانونية ستنشب بين ميسي وإدارة برشلونة بسبب هذا الشرط الجزائي، حيث سيلجأ النادي للمحكمة لتأكيده ومنع انتقاله بأقل من القيمة الموجودة فيه.
ميسي يبلغ برشلونة برحيله عن الفريق
الرحيل بات وشيكًا
قالت صحيفة ماركا الإسبانية وتي واي سي الأرجنتينية إن ليونيل ميسي قد أبلغ برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.
وحسب ماركا فإن ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.
ويمتلك الدولي الأرجنتيني شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 700 مليون يورو، ويمكنه المغادرة مجانًا الصيف المقبل بنهاية عقده، وسط ترقب العديد من الأندية حول العالم.