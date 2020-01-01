محدث | أخبار رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة اليوم

زعم راموس بلانس، المدير الرياضي لبرشلونة، أن جميع أعضاء مجلس إدارة البرسا يسعون خلف هدف واحد وهو بقاء ليونيل ميسي في الفترة المقبلة.

حدث بلانس في المؤتمر الصحفي لإعلان صفقة ترينكاو، وأجاب عند سؤاله عن ميسي بقوله "الحقيقة أنه كان خبرًا صادمًا".

كما أضاف "على الرغم من أننا قلنا بالفعل أننا فكرنا في مستقبل برشلونة مع ميسي، أردنا بناء دورة انتصارات أخرى وإعادة بناء الفريق مجددًا ليعود بقوة كما جرت العادة".

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