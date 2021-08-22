كلوب: ميسي لباريس؟ نفس الألوان، وهالاند يثير اهتمامي!

كلوب يتحدث عن عدة أمور وعلى رأسها موهبة هالاند وانتقال ميسي

علق الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق بايرن ميونخ على موهبة إيرلينج هالاند وجنون سوق انتقالات مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وانتقال ميسي الصاخب هذا الصيف.

ويعتبر صيف انتقالات ليفربول هاديء بعض الشيء، حيث لم يتعاقد النادي سوى مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي قادمًا من نادي لايبزيج الألماني مقابل 40 مليون يورو.

ماذا قال كلوب عن هالاند؟

تحدث يورجن كلوب مع صحيفة "بيلد" الأمانية عن موهبة النرويجي هالاند، حيث قال: "بالطبع هناك خطر من مثل هذه الموهبة غير العادية، الصبي هو قوة من قوى الطبيعة، غندما يسدد الكرة على الأرض، أصبح غير متأكد هناك انحراف في الأرض أم لا".

وتابع: "عاجلاً أم آجلاً سيكون محط حديث الأندية الكبرى، وسيكون على دورتموند الحديث معه".

وأضاف: "إنه ببساطة لاعب مثير للاهتمام، أنا حقًا أحب الطاقة التي يجلبها إلى الملعب وبشكل عام يناسب معظم الفرق".

وبخصوص سوق انتقالات مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. قال كلوب؟

تطرق كلوب في الحديث عن صيف كبار الأندية وقال: "لا يتعلق الأمر بمن لديه أفضل 11 لاعبًا أو أكثرهم إثارة على أرض الملعب، ولكن من الذي يحقق أقصى استفادة مما لديهم معًا".

وأضاف: "باريس فازت 4-2 أمام بريست، عندما ترى أسماء باريس تتوقع أن تكون 8-0 - لكنها كانت 4-2. جمال كرة القدم أنه لا أحد يعرف مسبقا من سيفوز، كل شخص لديه فرصة، هذا ما أعتقد أنه الشيء الرائع في كرة القدم".

وعن انتقال ميسي، قال كلوب: " إنها أيضًا زرقاء وحمراء، لذا فإن الفارق ليس كبيرًا. برشلونة يدفع حاليًا ثمن الأشياء المالية من الماضي فمن النادر أن تصل إلى مكان دون أن تضطر أن تدفع".

ما هو موقف كلوب من الرحيل وتدريب ألمانيا؟

عن تمديد محتمل للعقد في ليفربول إلى ما بعد 2022 ، قال كلوب: "لا فائدة من قول أي شيء عن ذلك لأنه لا يزال بعيدًا جدًا، كيف لي أن أعرف ما الذي سيحدث في غضون ثلاث سنوات؟".

وبالنسبة خليفة محتمل لفليك في عام 2024: "إذا كانت هذه هي النهاية بالنسبة لي في ليفربول في عام 2024، فسيكون لدي إجازة لمدة عام أولاً. يجب أن يستمر عقد هانسي فليك حتى عام 2025 ، لا أحد يجب أن يتصل بي في عام 2024".

اقرأ ايضًا:

كلوب يوحد قطبي مانشستر ضده.. وسولشاير يكشف خطة السيارات الكهربائية

كلوب: نحن نلعب المصارعة، وعلينا حماية لاعبي كرة القدم!

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022