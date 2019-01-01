كلوب قلق جدًا من المباراة الصعبة ضد روي هودسون

المدرب الألماني يتحدث قبل المواجهة المنتظرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قلقه الشديد من مواجهة كريستال بالاس في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي، والتي ستُقام اليوم على ملعب آنفيلد.

كريستال بالاس هو آخر فريق تمكن من الفوز على ملعب آنفيلد في البريميرليج، وفعل هذا قبل 31 مباراة، وقد استطاع مؤخرًا الفوز على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن ليس هذا ما يُقلق المدرب الألماني فحسب، بل المستوى الممتاز للفريق تحت قيادة مدربه روي هودسون.

إذ قال "ثقوا بي حين أقول أنها ستكون أصعب مباراة قد نواجهها، الناس يتحدثون ربما عن انتصارهم الأخير في مانشستر كرسالة تحذير، نعم هي كذلك. لكن بجانب التركيز على هذا، علينا ألا نتجاهل حقيقة أنهم منذ تولى هودسون تدريبهم وقد أصبحوا فريقًا من الصعب أن يخسر، سواء الموسم الماضي أو الجاري".

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"يمتلكون لاعبين من مستوً عالٍ، علينا أن نكون جاهزين وأن نقُدم أفضل ما لدينا، علينا أن نكون جائعين وجشعين وإلا لن نحصل على النتيجة التي نُريدها".

المدرب الألماني تحدث عن أزمة الإصابات مشيدًا برد فعل لاعبيه تجاه تلك الأزمة ونجاحهم في تقديم مباراة جماعية ممتازة ضد برايتون في الجولة السابقة، مؤكدًا أن الجماعية هي الطريق نحو الفوز لا القدرات الفردية للاعبين رغم أهميتها.

وأتم قائلًا عن دور الجماهير في دعم الفريق حتى يُحقق حلمه المنتظر منذ 29 عامًا "العلاقة بين الفريق وجماهيره رائعة جدًا وقوية وتُساهم في الانتصارات. لقد شعرنا بهم وبتفاعلهم خلال المباراة الأخيرة ضد آرسنال، تفاعلهم كان رائعًا وهو بالضبط ما يأمل به المدرب واللاعب والإداري، نحن بحاجة لهذا السلوك مجددًا".

"الجماهير هم مصدر طاقتنا، وأثق من أنهم اليوم سيمثلون مصدر قوة إضافي لنا، هم لم يخذلونا أبدًا".