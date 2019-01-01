كلوب يوضح حقيقة انضمام مبابي إلى ليفربول

المدرب الألماني محب لمبابي للغاية

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، حقيقة رغبة الريدز في التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

التقارير الصحفية أشارت إلى إمكانية انضمام مبابي إلى ليفربول بعد اعتراف اللاعب بتفضيله بطل دوري أبطال أوروبا في ألعاب الفيديو.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "من وجهة نظر رياضية لا يوجد أسباب عديدة تمنعنا من التعاقد معه. إنّه لاعب مذهل".

وتابع: "ولكن حينما نتحدث عن الأموال فلا يوجد أي فرصة للتعاقد معه، أعتذر لأنني أقتل هذه القصة ولكني لا أعتقد أنّ هناك أي فريق في العالم قادر على ضم مبابي بما في ذلك نحن".

واختتم: "لا أمتلك أي شيء آخر لأضيفه ولأكون أمينًا فإن فكرة شراء اللاعب صعبة للغاية".

صاحب الـ 20 عامًا ارتبط أيضًا بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في ظل مغازلة زين الدين زيدان، مدرب الملكي، له.

وكان ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، قد طلب من زيدان عدم التحدث عن مبابي، إلا أنّ مدرب ريال مدريد كرر الأمر وأكد أنّ رغبة أصغر هداف فرنسي في المونديال هي اللعب لصالح الملكي.