كلوب يُلمح لتحرك ليفربول في انتقالات يناير

ليفربول والبحث عن تدعيمات

أفاد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بأن ناديه قد يتحرك لضم مهاجمًا إضافيًا في حال قرر أن يخرج لاعبه الشاب ريان بروستر للإعارة.

بروستر، 19 عاماً، ارتبط بالانتقال لعدد من الأندية في الدوري الإنجليزي بعدما لم يلعب إلا مباراتين هذا الموسم مع الريدز.

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وقال كلوب للإعلام رداً على التعاقد مع مهاجم: "سنرى، لا يمكن أن تترك الشباب يخرجون للإعارة فقط لأنك بنيت فريقاً، نملك أربع إصابات، ثلاث منها طويلة الأمد".

وأكمل: "نملك فقط 16 لاعباً وسأعتمد على الشباب، يجب أن نقيم الوضع لنا وللشباب، نبحث عن الحل الأمثل، في بعض الأحيان الأمر ينجح، وأخرى لا".

واستمر الألماني: "ريان هو الأنسب له الخروج للإعارة بالنسبة لسنه وخبرته، لو لم يتعرض للإصابة كان سيتحسن مستواه، لايزال صغيراً بالسن، لم نتخذ قراراً بعد".

ولعب بروستر مباراتيه مع ليفربول في إطار كأس كاراباو، ولم يشترك في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفاً مساء السبت على بورنموث لحساب البريميرليج، وسعيه لتعزيز صدارته.