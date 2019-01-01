كلوب يشيد بماني وصلاح ويؤكد: لا قلق بشأن أعياد الميلاد

أبرز ما جاء في مؤتمر يورجن كلوب الخاص بمباراة ليفربول أمام بورنموث

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن الحديث عن انهيار الفريق مع أعياد الميلاد لا يقلقه، مؤكدًا أن مثل هذه التكهنات طبيعية بالنسبة لطبيعة المنافسة في البريميرليج.

وتحدث كلوب حول المرحلة المقبلة من المنافسة على البريميرليج والمشاكل التي تواجه اللاعبين في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول أمام مضيفه بورنموث مساء الغد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول مواجهة بورنموث قال كلوب إن المباراة مهمة خاصة وأنها تأتي بعد الفوز بديربي الميرسيسايد والذي يمثل أهمية أخرى أكبر من حسابات المنافسة.

وأضاف: "عندما تكون في وضع جيد في منتصف الموسم تواجه مشكلتين، الأولى أن هناك من يحتفلون في وقت مبكر، والأخرى أن هناك الكثيرين ممن يتمنون لك السقوط"

وتابع: "لا أفكر إطلاقًا في فترة أعياد الميلاد، أحاول التعامل مع كل مباراة على حدى، فترة الكريسماس ستأتي وضغط المباريات سيزداد وهذا ما سنفكر فيه وقتها، الآن لدينا مواجهات أخرى صعبة وهامة"

وأردف: "علينا أن نرى كيف يمكننا استخدام كل اللاعبين الذين نمتلكهم، الجميع يحصل على الفرص وهذا ما يحدث دومًا، لم نضطر لإشراك من شاركوا في مباراة إيفرتون بل رأينا أنهم يجب أن يحصلوا على نتيجة اجتهادهم"

وحول ديربي الميرسيسايد الأخير قال: "لقد لعبنا بشكل جيد يوم الأربعاء وكان لدينا فريقًا مميزًا على أرض الملعب، لم يكن لدي أي شك في جودة العناصر التي شاركت في هذه المباراة"

واسترسل: "هؤلاء الصبيان تدربوا جيدًا وتلقوا تدريبات مكثفة حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في أي وقت وأمام أي خصم وفي أي بطولة ننافس عليها"

وحول إقالة ماركو سيلفا قال: "بالتأكيد ليس كل ما يعاني منه إيفرتون هو خطأ ماركو سيلفا، الرجل قدم عملًا رائعًا معهم ومع واتفورد قبلهم وهناك مشكلة كبيرة تمنع الفريق من الظهور بالشكل المطلوب"

وأكد: "نوعية الأهداف التي تم تسجيلها خلال مباراة إيفرتون مميزة، لقد كان الهدف الثالث تحديدًا عالميًا ونتاج عمل مميز للفريق ككل من لحظة خروج الكرة من قدم أدريان وحتى وضعها شاكيري في الشباك"

وحول ماني وصلاح قال كلوب: "ساديو اتخذ خطوات مميزة في العام الحالي، لقد تسلق السلم سريعًا وبات في مكان متقدم عما وصل إليه في العام الماضي وهذا شيء يسعدنا جميعًا"

وأضاف: "لقد حل رابعًا في سباق الكرة الذهبية والبعض يرى أنه كان يستحق أكثر من ذلك، أحترم العمل الذي يقوم به منذ أول مباراة له مع ليفربول، أتذكر هدفه الأول مع الفريق في آرسنال وبداية مسيرته هنا"

وأكمل: "صلاح كذلك يقدم عملًا كبيرًا، لقد حل خامسًا في سباق الكرة الذهبية لأنه كان جزءًا هامًا من موسمنا الماضي ومن الموسم الحالي"

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يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي بسجل مميز حيث حقق 14 انتصارًا وتعادل وحيد من أصل 15 مباراة لعبها حتى الآن.