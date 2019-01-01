كلوب: مهارات أليسون الكروية "مفاجأة" جميلة

المدرب الألماني لم يتوقع امتلاك حارس مرماه لتلك المهارات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن المهارات الكروية التي أظهرها حارس مرمى الفريق "أليسون بيكر" كانت بمثابة المفاجأة السارة له.

وكان ليفربول قد ضم الثنائي البرازيلي أليسون وفابينيو خلال الصيف الماضي، وسُئل المدرب حول ما الذي فاجأه في اللاعبين، فأجاب للنسخة البرازيلية من أي أس بي أن "حسنًا، ربما أن أليسون لاعب كرة قدم جيد".

"كان واضحًا جدًا أنه يلعب جيدًا بالكرة، لكن بتلك الجودة! بصراحة أنا لم ألحظ هذا، ربما لأن روما يلعب بأسلوب مختلف. هذا ما فاجأني قليلًا في اللاعبين، وقد كانت مفاجاة جميلة".

المدرب السابق لبوروسيا دورتموند انتقل بعدها للحديث عن لقاء القمة مساء الخميس المقبل أمام مانشستر سيتي، قائلًا "أحب تلك المباريات. أحيانًا تستعد للمباراة بمشاهدة مباراة أو اثنتين للمنافس، لكنك مع هذا مازلت لا تعلم ما الذي يفعلونه".

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"المباريات مختلفة حقًا ضد آرسنال، تشيلسي، مان سيتي وتوتنهام. أنت لا تعلم بالتحديد ما الذي يحدث، هم فريق من الصعب جدًا الدفاع ضدهم. مانشستر سيتي بالتأكيد على قمة تلك الفرق، وهذا ما يجعله تحدٍ صعب لكنه مثير".

"الأمر يعتمد كذلك على وضع الفريق، يكون الاستعداد لمثل تلك المباريات ممتعًا لو امتلكت الفريق بالكامل ولم تكن هناك أي غيابات، لكن المباراة بحد ذاتها شاقة للغاية، لكن هكذا هي كرة القدم".

أتم كلوب تصريحاته بالتأكيد على رغبة السيتي في الفوز لتقليص فارق الـ7 نقاط وهو ما يجعل المباراة مهمة للغاية، موضحًا في نفس الوقت أن توتنهام هو المستفيد من اللقاء لأن الفريقين معًا لن يتمكنا من حصد النقاط الكاملة.