ستيرلينج محذرًا ليفربول: مان سيتي قادر على هزيمة أي فريق

رسالة تحذير واضحة من ستيرلينج لفريقه السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى رحيم ستيرلينج ثقته في قدرة فريقه مانشستر سيتي على هزيمة أي منافس، ليُوجه بذلك رسالة تحذيريه لفريقه السابق "ليفربول" قبل مواجهة الطرفين المرتقبة مساء الخميس.

ويتقدم الريدز في صدارة البريميرليج بفارق 7 نقاط عن مطارده الذي يمتلك فرصة تقليص هذه الفجوة إلى 4 نقاط.

ستيرلينج تحدث عن المباراة لصحيفة ديلي ميرور مبديًا ثقته في فريقه رغم أن المباريات الأربعة الأخيرة بين الفريقين شهدت خسارة السيتي 3 منها وتعادله في الأخيرة.

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إذ قال "إن لعبنا بالطريقة التي نُدرك أننا نستطيع اللعب بها، سنهزم أي فريق. ستكون مباراة عظيمة ونحن نتطلع قدمًا لها".

وكان السيتي قد تلقى خسارتين مفاجئتين أمام كريستال بالاس وليستر سيتي قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على ساوثامبتون 3-1 الأحد الماضي، وهي النتيجة التي يراها الدولي الإنجليزي مهمة جدًا للفريق وجاءت في التوقيت المناسب تمامًا.

مضيفًا "مررنا بمباراتين متواضعتين وكنا ندرك أننا بحاجة لمنح أنفسنا فرصة وهذا ما فعلناه. من الصعب قبول نتيجتنا أمام كريستال بالاس وليستر سيتي، لكننا أظهرنا رد فعل رائع في المباراة التالية. أعتقد أن عودتنا لمستوانا الطبيعي يعتمد علينا".