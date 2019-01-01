كلوب: كأس العالم للأندية؟ لا أطمع في مجد شخصي

المدرب الألماني يتحدث بتواضع الكبار

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب بتواضع الكبار، في المقابلة الحصرية التي أجراها مع موقع الاتحاد الرسمي لكرة القدم صباح اليوم الإثنين.

وأشار مدرب بوروسيا دورتموند السابق إلى أنه لا يبحث عن أي مجد شخصي مع ليفربول، وذلك في رده على سؤال حول شعوره من اقترابه من دخول تاريخ أحمر الميرسيسايد، إذا فاز ببطولة كأس العالم للأندية.

ويعرف كلوب أن فريقه لم يفز من قبل بالمونديال العالمي، مع ذلك، أصر على أنه لا يشعر بأي ضغط أو هوس، ليكتب في سجله أنه أول من قاد ليفربول للفوز بالبطولة التي لم احتكرها ريال مدريد في آخر ثلاث سنوات.

وقال "لا أفكر في ذلك. لست بالشخص الذي يريد أن يكون أول من وصل إلى سطح القمر أو أن يصبح أول من يحقق بطولة مع ليفربول، كل ما في الأمر أنه عندما يحين موعد الكأس سنقاتل عليها بكل قوتنا".

وأضاف "الجزء الممتع والصعب للغاية هو أننا سنلعب ضد فرق من قارات أخرى، وأمر كهذا لا يحدث في كثير من الأحيان، ربما سنصطدم بفريق مكسيكي أو برازيلي، وفي الحالتين ستكون مواجهات صعبة".

إحدى علامات الدون المميزة.. 😍™️pic.twitter.com/EjcCGwTs5z — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 11, 2019

وعن استعداد الريدز للبطولة التي ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة منتصف ديسمبر المقبل، قال "سنستعد لها كما نستعد لكل المباريات والبطولات، وسنعمل على تفادي الأخطاء أمام منافسينا، في الحقيقة لا نملك الكثير من المعلومات عنهم حتى الآن، لكننا سنكون هناك بالتأكيد، وحتمًا سنقضي وقتًا ممتعًا وصعبًا".

وسبق لليفربول أن خسر هذه البطولة تحت قيادة الإسباني رافا بينيتيز، عندما انحنى أمام ساو باولو 0-1 في نهائي يوكوهاما عام 2005.