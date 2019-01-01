للمرة الأولى .. زميل كرويف يؤكد التزام برشلونة بوعد 2009

الرئيس الحالي يحافظ على التزام النادي مع أبطاله السابقين

أكد أيقونة برشلونة في حقبة السبعينات خوان كارلوس هيريديا، التزام إدارة النادي الحالي، بالوعد الذي أخذه الرئيس السابق خوان لابورتا على نفسه عام 2009.

وكان المحامي الكاتلوني الثائر قد وعد كل اللاعبين الذين ساهموا في حصول برشلونة على لقب أوروبي، بدعمهم براتب شهري مدى الحياة.

وحدث ذلك بعد فوز البرسا على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009، الذي جرى على ملعب "الأولمبيكو"، وحسمه ليونيل ميسي بضربته الرأسية العالقة في الأذهان حتى هذه اللحظة.

ورغم أن الأرجنتيني المولد / الإسباني الجنسية، لم يفز بدوري الأبطال مع البلو جرانا، فقط فاز مع الفريق بكأس الكؤوس الأوروبية في منتصف السبعينات، إلا أنه يتقاضى راتبًا شهريًا من النادي منذ وعد الرئيس السابق وحتى هذه اللحظة.

إحدى علامات الدون المميزة.. 😍™️pic.twitter.com/EjcCGwTs5z — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 11, 2019

وتأكيدًا على ذلك، قال زميل مؤسس نهضة برشلونة يوهان كرويف في تصريحات صحفية "عندما فاز برشلونة بنهائي الأبطال على حساب مانشستر يونايتد في روما، أعلن الرئيس خوان لابورتا، أن كل من فاز ببطولة أوروبية سيحصل على راتب مدى الحياة، وأنا من بين هؤلاء حتى الآن".

ولعب هيريديا ستة مواسم بقميص برشلونة، صحيح لم يحق لقب الدوري الإسباني، إلا أنه فاز مع الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا موسم 1977-1978 وفي الموسم التالي كأس الكؤوس الأوروبية، التي اندمجت مع بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، وباتت الآن تعرف باليوربا ليج.