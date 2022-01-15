كلوب عن تجديد صلاح: لا نتفاوض لشراء هاتف جديد!

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على ثقته في استمرار المصري محمد صلاح مع "الريدز"، مدعيًا أن المفاوضات المطولة طبيعية بالنسبة إلى عقد بهذا الحجم.

ويتفهم كلوب أن تجديد عقد محمد صلاح مع الفريق يستغرق وقتًا أطول من بقية لاعبي الفريق الذين جددوا عقودهم تباعًا خلال الفترة الماضية.

وتمكن ليفربول مؤخرًا من تجديد عقود ترينت ألكساندر أرنولد، وفابينيو، وفيرجيل فان دايك، وأندي روبرتسون، وأليسون بيكر، لكن لم ينجح بعد في تجديد عقد صلاح الذي ينتهي في يونيو 2023.

صلاح، الذي يخوض حاليًا منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 مع منتخب مصر، أكد في حوار مع مجلة جي كيو أنه لا يطلب أشياء مجنونة من أجل تجديد عقده مع ليفربول. (طالع لمزيد من التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "لا أعرف ما يمكنني قوله علاوة على ما قلته بالفعل، ما هي المشكلة؟ لن أقول إن هناك مشكلة في أن نكون صادقين".

وتابع: "هذه محادثات، لست متأكدًا مما إذا كانت شركتان كبيرتان تحاولان الالتقاء، عادة في الحياة الطبيعية والأعمال لا تتم الأمور بين عشية وضحاها".

وأكمل: "إنها صفقة كبيرة، لا يشبه الأمر شراء هاتف حيث تقوم فقط بتوقيع ورقة واحدة وينتهي الأمر".

وقال كلوب مختتمًا تصريحاته: "هناك الكثير من الأشياء التي يجب مراعاتها، بعضها من جانب النادي، والبعض الآخر من جانب اللاعب، والكثير من جانب الوكيل، هذا هو الأمر، لا شيء آخر".

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