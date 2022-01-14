برشلونة ينسحب من صفقة موراتا.. والسبب قد يكون هالاند!

استقرت إدارة برشلونة على إغلاق صفحة صفقة ألفارو موراتا من يوفنتوس، وذلك لرفضهم الاستثمار في لاعب ليس "الخطة أ" بالنسبة للنادي حاليًا.

وظهرت الأنباء التي ربطت برشلونة بالتعاقد مع موراتا منذ أسابيع، حتى أن بعض الصحف زعمت وجود اتفاق بين النادي واللاعب بالفعل.

لكن ظلّت الأزمة الكبرى في التوصل إلى اتفاق مع نادي موراتا الأصلي، أتلتيكو مدريد، أو ناديه المُعار له لنهاية الموسم، يوفنتوس.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" من مصاردها داخل برشلونة أكدت أن فكرة التعاقد مع موراتا انتهت، وأن الكتلان لن يحاولوا مرة أخرى جلب الدولي الإسباني لكامب نو.

المعايير التي يريدها أتلتيكو مدريد لقبول فكرة انتقال موراتا إلى برشلونة، والتي تنطوي على جمع 40 مليون يورو من خلفه، كانت سببًا رئيسيًا في انسحاب البلوجرانا من الصفقة.

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هذا إلى جانب أن هندسة العملية معقدة للغاية، فيوفنتوس لا يريد التخلي عن موراتا إلا إذا وجد البديل له.

بالنسبة لبرشلونة، الفكرة واضحة، لا ضخ لأموال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة إلا في لاعب من الطراز العالمي يمثل الخطة الأساسية للنادي.

الفكرة الحالية لإدارة جوان لابورتا من شأنها أن تُعزز الأقاويل حول "توفير المال" قدر المستطاع في سبيل التعاقد مع إرلينج هالاند بالصيف المقبل.

لن يخسر برشلونة كثيرًا بالانتظار ستة أشهر لدعم مركز المهاجم الصريح في ظل عودة أنسو فاتي وممفيس ديباي من الإصابة، مع تعاقد النادي مع فيران توريس من مانشستر سيتي.

أما موراتا، فالآن عليه محاولة إيجاد وجهة جديدة له في الصيف، فلا ينوي يوفنتوس دفع الأموال من أجله وسيحاول التعاقد مع مهاجم فيورنتينا دوشان فلاهوفيتش أو مهاجم باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي.