"كلوب عار وما يفعله أقصى درجات الأنانية"

رئيس نادي أكريجتون ستانلي وأحد نجوم شيروزبري أندي هولت يهاجم كلوب بسبب خوض مباراة الإعادة بالشباب

هاجم رئيس نادي أكريجتون ستانلي وأحد نجوم شيروزبري تاون أندي هولت المدرب الألماني يورجن كلوب بسبب قرار اللعب بالشباب.

وتعادل ليفربول خارج قواعده أمام شيروزبري تاون مساء أمس بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبهذا التعادل الذي حققه اللاعبون الشباب والذين بدأوا المباراة، ستفرض على الفريقين مباراة إعادة في ملعب أنفيلد معقل نادي ليفربول لتحديد اسم المتأهل.

وحول ذلك، قال يورجن كلوب إنه لا يمتلك أي نية لتغيير الخطط في مباراة الإعادة أو القيام بأي شيء مختلف عما قام به أمام أستون فيلا في كأس كاراباو حين لعب بفريق الشباب ومدربهم.

وحول ذلك، قال أندي هولت إن ما قام به يورجن كلوب يعد من العار وقلة الاحترام على الرغم من كل التحذيرات التي تبرر هذا القرار.

وشن هولت هجومًا على كلوب وليفربول من خلال حسابه الشخصي على تويتر، الأمر الذي أدى إلى تراشق مستمر بينه وبين جماهير متصدر البرميرليج.

ونشرت صحفية دايلي ميل البريطانية خطابًا يعود إلى الموسم الماضي، حيث أرسل تحديدًا في مارس من العام الماضي لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتضمن هذا الخطاب تحذيرًا لأندية البريميرليج من خوض أي مباريات خلال فترة العطلة الشتوية منعًا لإلحاق أي ضرر باللاعبين على المستويين النفسي والبدني.

كلوب: سألعب مباراة الإعادة أمام شيروزبري بالشباب

يذكر أن مباراة الإعادة من المقرر أن تلعب في الأسبوع ما بين الثالث من فبراير المقبل والعاشر من الشهر ذاته، الفترة التي لن تشهد أي مباريات في البريميرليج.