كلوب: سألعب مباراة الإعادة أمام شيروزبري بالشباب

كلوب يؤكد أن التعادل لن يغير موقفه بالنسبة لمباراة شيروزبري

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن مباراة الإعادة أمام شيروزبري ستُلعب بالشباب أيضًا كما حدث في المباراة الأولى.

وتعادل ليفربول خارج قواعده أمام شيروزبري تاون مساء أمس بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبهذا التعادل الذي حققه اللاعبون الشباب والذين بدأوا المباراة، ستفرض على الفريقين مباراة إعادة في ملعب أنفيلد معقل نادي ليفربول لتحديد اسم المتأهل.

وحول ذلك، قال يورجن كلوب إنه لا يمتلك أي نية لتغيير الخطط في مباراة الإعادة أو القيام بأي شيء مختلف عما قام به مساء السادس والعشرين من يناير.

وأضاف: "ما حدث بالأمس ليس له أي نتائج على المدى القريب كما يتوقع البعض، سيكون الشباب هم الأساسيين في مباراة الإعادة لأنني أثق بهم"

وتابع: "لا يمكنك التعامل معنا في الوقت الحالي كما كان يحدث في الوقت الذي لم يكن أحدًا يهتم بنا، ولكن بالنسبة لي هذه هي الطريقة الأفضل التي أراها"

وأردف: "كريتشلي سيتولى مسؤولية الفريق، تمامًا كما حدث في مباراة أستون فيلا التي خضناها في كأس كاراباو والتي خسرنا فيها بخماسية"

وأكمل: "لدينا عطلة شتوية في الأسبوع الذي ستقرر فيه مباراة الإعادة وأنا لست على استعداد لتغيير خططي والتي وضعناها للموسم منذ البداية"

وهاجم الاتحاد الإنجليزي على نظام العطلة حيث قال: "في هذا البلد فقط تسأل هذه الأسئلة، إنها عطلة شتوية، ما رأيك؟ هل تبدو كذلك بالنسبة للجميع؟"

واسترسل: "علينا احترام رفاهية اللاعبين وحاجتهم للراحة على المستوى الذهني والبدني حتى يكونوا جاهزين دائمًا وحتى لا تستنزف طاقتهم"

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يذكر أن مباراة الإعادة من المقرر أن تلعب في الأسبوع ما بين الثالث من فبراير المقبل والعاشر من الشهر ذاته، الفترة التي لن تشهد أي مباريات في البريميرليج.