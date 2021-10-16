كلوب: صلاح؟ في الوقت الحالي أفضل من رونالدو وميسي!

المدير الفني الألماني لليفربول يورجن كلوب يؤكد أن محمد صلاح هو الأفضل في العالم حاليًا.

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بما قدمه محمد صلاح من مستويات في مواجهة واتفورد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أعقبت المباراة التي أقيمت في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي والتي فاز بها ليفربول بخمسة أهداف نظيفة.

ما الذي قاله يورجن كلوب عن محمد صلاح؟

وقال كلوب: "ما قدمه من مستويات اليوم كانت هائلة، تمريرة الهدف الأول كانت عظيمة للغاية منه، والهدف الذي سجله كان مميزًا".

وأضاف: "هو في قمة مستوياته، الجميع شاهد ذلك، من أفضل منه في الوقت الحالي في كرة القدم العالمية؟".

ما الذي قاله كلوب عن المقارنة بين محمد صلاح وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو؟

وأردف المدرب الألماني: "ليس علينا أن نتحدث عن ميسي ورونالدو وعما قدماه لعالم كرة القدم طوال سنوات والسيطرة على كل شيء".

وأنهى كلماته: "بالرغم من كل ما قدماه إلا أن محمد صلاح وفي الوقت الحالي هو الأفضل".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد سبعة أهداف وفي سجله أربع صناعات.

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