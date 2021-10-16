صديق رونالدو يعترض على فوز ميسي بالكرة الذهبية

يؤمن أن ثنائي تشيلسي الأحق بها

يؤمن باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق، أن النجم الأرجنتيني يجب عدم حصوله على جائزة الكرة الذهبية مرة أخرى هذا العام.

ميسي يعتبر من أقرب المرشحين للفوز بالجائزة، مع الفرنسي كريم بنزيما والثنائي جورجينيو ونجولو كانتي.

إيفرا الذي تربطه علاقة صداقة قوية بكريستيانو رونالدو الغريم اللدود لميسي، كشف عن وجهة نظره بالمرشح الأحق للحصول على الجائزة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم كل عام من صحيفة "فرانس فوتبول".

ماذا قال إيفرا؟

المدافع الفرنسي السابق قال لشبكة "ESPN":"في رأيي يجب أن تذهب الكرة الذهبية إلى جورجينيو أو نجولو كانتي".

وأضاف:"لقد سئمت من حصول ميسي على هذه الجائزة، ماذا فعل هذا العام؟ فاز بكوبا أمريكا؟ حسنًا هذا جيد، لكن ماذا فعل مع برشلونة طوال العام؟".

كيف تحدث يوليان ناجلسمان عن الكرة الذهبية؟

وعلى جانب آخر تطرق ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ، إلى رأيه في اللاعب الأحق بالجائزة، واتجهت أنظاره نحو مهاجم فريقه روبرت ليفاندوفسكي.

وقال المدرب الشاب:"هو يستحق الكرة الذهبية ويجب عليهم إعطائها له، لأنه في السنوات الثلاث الماضية كان متفوقًا بشكل لا يصدق على أي لاعب آخر".

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