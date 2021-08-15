كلوب: صلاح فضل الصناعة بالرغم من علمه بالرقم القياسي!

يورجن كلوب يشيد بروح محمد صلاح بالرغم من معرفته بإمكانية تحقيق رقمًا قياسيًا كبيرًا.

أشاد المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول باللاعب المصري محمد صلاح هداف الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن صلاح أظهر مثلًا رائعًا عند صناعته لأول هدفين في المباراة ضد نوريتش.

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وقال كلوب: "هل كان أول لاعب في التاريخ يسجل في خمسة لقاءات افتتاحية على الإطلاق؟ أعتقد أنه كان يعرف ذلك بالفعل ولهذا اراد التسجيل".

وأضاف: "نعم، لقد لعب مباراة جيدة للغاية، فعندما تعلم بتلك الإحصائية وتصنع أول هدفين فذلك أمر مذهل للغاية، وبعد أن نجح في التسجيل حاول التمرير لماني مرتين".

وأضاف: "صلاح هو صلاح، عندما تبدأ المنافسة ينطلق بأقصى سرعة، لأنه شخص تنافسي للغاية، وهذا أمر جيد بالنسبة له".

وكان ليفربول قد بدأ الدوري الإنجليزي بالفوز على نظيره نوريتش بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وتألق المصري محمد صلاح بشدة بصناعته لأول هدفين وتسجيله للثالث.

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد خسر سباق هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بفارق هدف وحيد عن هاري كين نجم توتنهام.