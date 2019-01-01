كلوب ردًا على إشاعات البايرن: لدي عقد طويل الأمد مع ليفربول

المدرب ارتبط مؤخرًا بالانتقال لتدريب بايرن ميونيخ

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رد يورجن كلوب على التقارير الأخيرة التي تحدثت عن انتقاله لتدريب بايرن ميونيخ بتأكيده على ارتباطه بعقد طويل الأمد مع ليفربول.

كلوب الذي تُوج مؤخرًا مع الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا، وكان قد خسر سباق الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة لصالح مانشستر سيتي، وُصف بواسطة فرانز بيكنباور بأنه أحد أفضل المدربين في العالم، وتمنى أسطورة بايرن ميونيخ تدريبه للفريق البافاري يومًا ما.

المدرب الألماني رد على تلك التصريحات قائلًا "أحب فرانز وهو يُحبني، لكني مرتبط بعقد طويل الأمد مع ليفربول".

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أضاف "إن كان فرانز مثل هذا الكلام، فأنا أفضل أن يقول ويُفكر بأنني لا أستطيع فعل شيء، وأن بايرن ودورتموند يمتلكان مدربين جيدين للغاية".

"لا أعلم ما قد يحدث بعد 5 سنوات أو أكثر. ربما سيكون هناك مدرب آخر مؤهل لتلك الوظيفة".

يُذكر أن نيكو كوفاتش المدير الفني الحالي لبايرن ميونيخ تُوج بالثنائية المحلية مع الفريق هذا الموسم، لكن رغم هذا فالإشاعات تُحيط بمستقبله.