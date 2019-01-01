بايرليفركوزن يرفض عرضًا بقيمة 90 مليون يورو لضم هدافه الشاب

عرض مغرٍ لصاحب الـ19 عامًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة تي زد الألمانية أن بايرليفركوزن رفض عرضًا بقيمة 90 مليون يورو من بايرن ميونيخ لضم هدافه الشاب "كاي هافرتز".

لاعب الوسط صاحب الـ19 عامًا يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الألمانية، وقد لعب موسمه الثالث في البوندسليجا وحل ثالثًا في قائمة الهدافين برصيد 17 هدفًا، وهو أحد عناصر المنتخب الوطني الذي استدعاهم المدرب يواكيم لوف لمباريات يونيو الجاري.

وفيما أبدت عدة أندية اهتمامها بضم اللاعب، يتصدر بايرن المشهد، وقد حول رغبته تلك لعرض ملموس ورسمي بقيمة 90 مليون يورو لكن بايرليفركوزن رفضه على الفور.

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ذلك الرفض لا يبدو مفاجئًا من جانب النادي الذي حل رابعًا في جدول ترتيب البوندسليجا الأخير، إذ سبق أن أكد جميع مسؤوليه وأبرزهم رودي فولر أن هافرتز ليس للبيع، فيما أفادت تقارير أخرى أن النادي حدد 100 مليون يورو على الأقل للتخلي عنه.

كارل هاينز رومينيجيه رئيس بايرن كان قد أبدى تقبله لموقف ليفركوزن حين قال في إبريل الماضي "أتقبل تمامًا موقف فولر، لو كنت مكانه لتصرفت بنفس الطريقة ورفضت بيع اللاعب في هذا الوقت. كل صفقة انتقال هي اتفاق بين 3 أطراف، إن رفض أحدهم، لا تتم الصفقة".

المتحدث الرسمي من بايرليفركوزن أكد تمسك النادي بموقفه من بيع اللاعب بقوله "انتقال كاي هافرتز مستحيل. ونحن لا نشارك في الإشاعات حول عروض حقيقية أو غير حقيقية للاعب".

يُذكر أن بايرن ميونيخ كان قد ضم كلًا من بنجامين بافارد ولوكاس هيرنانديز لدعم صفوفه الموسم القادم، ويرتبط حاليًا بعدد من النجوم أبرزهم ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي.