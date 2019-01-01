كلوب توقع فشل كوتينيو في برشلونة

هل ظلم كوتينيو نفسه بالموافقة على الانضمام لصفوف برشلونة؟

توقع يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، فشل فيليبي كوتينيو مع برشلونة وذلك قبل رحيل الأخير عن صفوف الريدز.

كوتينيو انضم إلى برشلونة منذ عام مقابل 120 مليون يورو بجانب المتغيرات إلا أنّه أصبح الأكثر تعرضًا للانتقادات في صفوف البلوجرانا.

وأعادت صحيفة "ليفربول إيكو" نشر تصريحات سابقة لكلوب حول رأيه في رحيل كوتينيو عن صفوف الريدز.

وقال كلوب في مايو 2017: "لو استمرت في ليفربول ونجح معهم سوف يصبح نجم الفريق وقد يصعنون له تمثالًا في أنفيلد".

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⭕️ الفريق البافاري سُيحرم من مجهودات اللاعب أمام ليفربول. 👀 pic.twitter.com/V6KvW95i3t — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 11, 2019

وتابع: "اللعب في فرق مثل برشلونة أو ريال مدريد أو بايرن ميونخ سيجعلك مجرد لاعب آخر. في ليفربول يستطيع أن يكون أكثر من ذلك".

وكان كوتينيو ظهر بمستوى سيء أمام ليفانتي في ذهاب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا والتي انتهت بخسارة برشلونة 2-1.

إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، دافع عن اللاعب وأكد أن لديه إمكانيات كبيرة، إلا أنّه طالب صاحب الـ 26 عامًا بالقتال لحجز مقعد أساسي.